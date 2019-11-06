BM Irak'ta kapsamlı diyalog için "garantör" olmaya hazır

BAĞDAT (AA) - Birleşmiş Milletlerin (BM), hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği Irak'ta kapsamlı bir ulusal diyalog için garantörlüğe hazır olduğu bildirildi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Halbusi, başkent Bağdat'taki ofisinde BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis ile bir araya geldi.

Halbusi ve Hennis, ülkedeki son siyasi gelişmeler ile göstericilerin meşru taleplerini ve siyasi sistemde yapılması gereken icraatları ele aldı.

Görüşmede, Irak'taki uluslararası kurumlar ve BM'nin huzurunda, ülkedeki tüm etnik unsurlar, siyasi partiler, cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanının katılımıyla "kapsamlı bir ulusal diyalog" girişimi başlatılması da değerlendirildi.

BM Irak Temsilcisi Hennis, kapsamlı diyaloğun hedefine ulaşması ve herkese eşit mesafeli bir tutum sergilenmesi için BM'nin "garantör" olmaya hazır olduğunu aktardı.

Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki de dün yaptığı açıklamada, gösterilerin sona ermesi için eylemcilere hükümetle "3.taraf" garantörlüğünde anlaşmaları çağrısında bulunmuştu.