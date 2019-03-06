HABER

BM: “Irak’taki balık ölümünün nedeni ölümcül KHV virüsü”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 23:55 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) geçen yıl Irak’ta milyonlarca balığın ölmesinin nedeninin KHV virüsü olduğunu açıkladı.Geçen yıl Irak’ta milyonlarca sazan balığının ölümüyle ilgili Başbakan Adil Abdülmehdi kriz masası oluşturmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) geçen yıl Irak’ta milyonlarca balığın ölmesinin nedeninin KHV virüsü olduğunu açıkladı.
Geçen yıl Irak’ta milyonlarca sazan balığının ölümüyle ilgili Başbakan Adil Abdülmehdi kriz masası oluşturmuştu. Kriz masası, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yardım istemişti. BM’nin İsveç, Ürdün ve İtalya’daki laboratuvarında yapılan test sonuçları açıklandı. BM, milyonlarca sazan balığının ölümünün sebebinin, çevre kirliliği veya su oranının azalmasından değil, öldürücü KHV virüsü olduğunu duyurdu. Açıklanan test sonuçlarına göre, balık katliamının nedeninin ağır metaller veya hidrokarbonlar veya böcek ilaçları olmadığı vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü, balık ölümü nedenini Fırat Nehri’ndeki yüksek su kirliliğinden kaynaklandığını açıklamıştı.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Ekrem İmamoğlu: Güzel insanlarla güzellik yaşamak istiyoruzEkrem İmamoğlu: Güzel insanlarla güzellik yaşamak istiyoruz
Edirne'de şoke eden olay! 27 gündür haber alınamıyorduEdirne'de şoke eden olay! 27 gündür haber alınamıyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Bakan'dan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

Bakan'dan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de kayıp kişinin cesedini balıkçılar buldu

Edirne'de şoke eden olay! 27 gündür haber alınamıyordu

06 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

06 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

Kilit isim tutuklandı! Adnan Oktar...

İki gündür kayıp olan 2 kişinin cansız bedeni 500 metrelik uçurumda bulundu

İki gündür haber alınamıyordu! 500 metrelik uçurumda bulundular

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.