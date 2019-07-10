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BM: 'İran Mahkumlara Tıbbi Tedavi İmkanı Tanımıyor'

10.07.2019 21:44 | Son Güncelleme

BM'ye bağlı sekiz insan hakları uzmanı kaleme aldıkları ortak bildiride İran’a, ölümcül hastalıkları nedeniyle tıbbi yardıma ihtiyaç duyan çok sayıda mahkumun tedaviye erişimine izin vermesi ve keyfi tutulan mahkumları derhal serbest bırakması çağrısında bulundu

BM: 'İran Mahkumlara Tıbbi Tedavi İmkanı Tanımıyor'

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı sekiz insan hakları uzmanı kaleme aldıkları ortak bildiride İran’a, ölümcül hastalıkları nedeniyle tıbbi yardıma ihtiyaç duyan çok sayıda mahkumun tedaviye erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

Uzmanlar bildiride, cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde keyfi olarak tutulan mahkum ve tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Sekiz insan hakları uzmanının imzasıyla yayınlanan açıklamada, "İran hükümetini derhal ve koşulsuz olarak tedaviye ve bakıma ihtiyaç duyan mahkumlara sağlık ekiplerinin erişimini sağlamaya çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı.

İran’ı hayati tehlikesi bulunan hasta mahkumlara tedavi imkanı vermemek ve bunu bir alışkanlık haline getirmekle eleştiren insan hakları uzmanları, bu durumdan duydukları derin kaygıyı dile getirdi.

Şimdiye kadar İran’ı hasta mahkumlara gerekli tedavinin sağlanması konusunda defalarca uyardıklarının altını çizen insan hakları uzmanları, “Birkaç aydır İran hükümetine, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin fiziksel ve zihinsel sağlık durumlarıyla ilgili kaygılarımızı iletiyoruz. Hükümetin güvencelerine rağmen cezaevlerinde durum hala değişmedi. Hala hayati tehlikesi olan hastaların gerekli tedavi ve sağlık hizmetlerinden yararlandırılmadığı yönünde raporlar alıyoruz. Bu durumu endişeyle izliyoruz” dedi.

“Mahkumiyet ve tutuklamalar keyfi”

İranlı insan hakları aktivisti Arash Sadeghi’nin Ağustos 2015'te “devlete karşı propaganda yapma, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusuna hakaret ve yalan yayın yapmaktan”, 'İran Devrim Mahkemesi' tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirten uzmanlar, bu tür mahkumiyetlerin keyfi olduğunu savundu.

İnsan hakları uzmanları, kemik kanseri teşhisi konduğu bildirilen Sadeghi için hiçbir tedavi izni verilmemesi ve bu konudaki taleplerin reddedilmesinin özellikle endişe verici olduğunu belirtti

BM’ye bağlı insan hakları uzmanları, bazı gazeteciler ve yurt dışındaki hak savunucularıyla kurdukları temaslarda, kendilerine İran'daki çok sayıda insan hakları ihlalleriyle ilgili bilgi verildiğini kaydetti

Uzmanlar, İran’ın cezaevlerinde çok sayıda hayati tehlikesi olan hasta mahkum bulunduğunu belirterek, bunlardan Evin cezaevindeki Avusturya ve İran çifte vatandaşı Kamran Ghaderi’nin casusluk yaptığı iddiasıyla on yıl hapis cezasına çarptırıldığı, bacağındaki bir tümöre rağmen tedavisinin İranlı makamlar tarafından reddedildiği bilgisini verdi.

“Cezaevleri aşırı kalabalık şartlar çok kötü”

BM İnsan hakları uzmanları, İran'daki mahkumların bir çoğunun bulundukları cezaevi şartlarından dolayı zihinsel ve fiziksel bozukluklara rağmen tedavi olmadan yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Uzmanlar, İran’daki cezaevlerinin aşırı kalabalık olduğunu, yiyeceklerin pis ve hücrelerin kemirgen hayvan ve böceklerin istilası altında olduğunu kaydetti. Son derece sağlıksız ve güvensiz bir ortamda tutulan mahkumların hayatlarının büyük bir risk altında olduğunu belirten uzmanlar, İran hükümet yetkililerine yaptıkları çağrıda, “İnsan hakları savunucularının ve keyfi olarak gözaltında tutulduğu tespit edilen tüm diğer mahkumların derhal serbest bırakılması ve İran’daki bazı gözaltı merkezlerinde keyfi olarak tutulan diğer tüm kişilerin derhal serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz” dedi.

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