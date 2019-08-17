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BM İran’a: 'Kadın Protestoculara Hapis Cezalarını Kaldır'

17.08.2019 23:03 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne bağlı tarafsız altı ayrı insan hakları raportörü yaptıkları ortak açıklamada, zorunlu örtünmeyi protesto eden kadınlara verilen hapis cezalarının derhal iptal edilip, kadınların bulundukları cezaevinden tahliye edilmesi çağrısında bulundu

BM İran’a: 'Kadın Protestoculara Hapis Cezalarını Kaldır'

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, İran’da örtünmeyi protesto eden kadınlara verilen mahkumiyet kararlarının kaldırılmasını istedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne bağlı tarafsız altı ayrı insan hakları raportörü yaptıkları ortak açıklamada, zorunlu örtünmeyi protesto eden kadınlara verilen hapis cezalarının derhal iptal edilip, kadınların bulundukları cezaevinden tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

BM insan hakları uzmanları İran’da protestocu kadınlara verilen uzun hapis cezaları ve tutuklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Uzmanlar, İran'da cinsiyet eşitliğinin sağlanması için barışçıl bir şekilde eylem yapan kadınların toplanma ve ifade özgürlüğü çerçevesinde protesto haklarını kullandıklarını belirtti.

BM insan hakları uzmanları, İranlı yetkililere yaptıkları çağrıda, kadın haklarını savunma konusunda eylem yapan ve keyfi bir şekilde gözaltına alınan tüm insan hakları savunucularının derhal serbest bırakmasını istedi.

İnsan hakları uzmanları, İran’ın kadınların hak ve düşünce özgürlüğüne, barışçıl toplanma haklarına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak, “Ayrımcılığa son verin” dedi.

Uzmanlar İranlı yetkililere, “Kadın haklarına saygı gösterin. Kadın hakları için mücadele eden, destek olan hak savunucularının yaptıkları temel insan hakları çerçevesindedir. Kadınlara getirilen zorunlu örtünme kuralının uygulanmasının ayrımcılıktır. İran’a, bu durumu protesto eden kadın hakları savunucularının da evrensel olarak güvence altına alınmış insan hakları çerçevesinde hareket ettiğini hatırlatıyoruz. İfade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğünün uygulanmasını suç haline dönüştürmek için baskı kuran bir mevzuatın kullanılması, İran’ın uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülükleriyle uyuşmuyor” şeklinde açıklama yaptı.

Üç protestocu kadın fuhuşa teşvik ve ahlaksızlıkla suçlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, başları açık bir şekilde örtünme yasağını protesto etmek için Tahran metrosunda çiçek dağıtan üç kadının görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasından sonra İran güvenlik güçleri eylemci üç kadını geçtiğimiz Nisan ayında gözaltına aldı. Üç İranlı protestocu kadın, ulusal güvenliği bozmak, devlete karşı propaganda yapmak, ahlaksızlık yapmak ve fuhuşa teşvik etmekle suçlandı.

Raporlara göre İran’da, Ocak 2018'den bu yana, zorunlu örtünmeye karşı çıktıkları için en az 32 kişi tutuklandı. Tutuklanan 10 protestocu hapis cezasına çarptırıldı.

BM uzmanları daha önce İran’a örtünme yasağını protesto eden üç kadına verilen hapis cezalarıyla ilgili kaygılarını iletmişti. İran da BM’ye, üç kadının ahlaki ve ulusal güvenlik suçlarıyla ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklandığı yanıtını vermişti.

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