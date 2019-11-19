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BM İran'daki protestolardan kaygı duyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:28 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville: - "İran'da, cuma günü başlayan protestolar sırasında gerçek mermi kullanılması da dahil, göstericilere karşı güç kullanımında uluslararası kural ve standartların ihlal edildiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), İran'daki protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmasından endişe duyulduğunu ve "barışçıl gösterilerin" güç kullanılarak dağıtılmaması gerektiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "İran'da cuma günü başlayan protestolar sırasında gerçek mermi kullanılması da dahil, göstericilere karşı güç kullanımında uluslararası kural ve standartların ihlal edildiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Colville, ülke genelindeki çok sayıda kişinin gerçek mermi kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarından özellikle kaygı duyduklarının altını çizdi.

Ülkede yaşamını yitiren göstericilerin sayısı tam olarak bilinmese de İran medyası ve diğer kaynaklara göre, 8 eyalette ölenlerin sayısının "düzinelerce" olduğunu, pek çok kişinin de yaralandığını aktaran Colville, yaklaşık 1000 protestocunun da tutuklandığını belirtti.

Colville, gösterilerin ülke genelinde 40 civarı kasaba ve şehirde devam ettiğine yönelik bilgiler aldıklarını, ülkede cumartesi internet bağlantısının kesilmesi nedeniyle detaylı bilgiye ulaşmanın çok zor olduğunu kaydetti.

İran makamlarını "barışçıl gösterilerde" güç kullanmamaya çağıran Colville, eyaletlerdeki internet yasağının da kaldırılmasını istedi.

Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii yaptığı açıklamada, eyaletlerde güvenlik sağlanana kadar internet yasağının devam edeceğini bildirmişti.

İran, cuma günü benzine yapılan zammın ardından patlak veren protesto gösterilerine sahne oluyor.

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BM İRAN OHCHR Sözcüsü Rupert Colville protestolar

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