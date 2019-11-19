BM İran'daki protestolardan kaygı duyuyor

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), İran'daki protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmasından endişe duyulduğunu ve "barışçıl gösterilerin" güç kullanılarak dağıtılmaması gerektiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "İran'da cuma günü başlayan protestolar sırasında gerçek mermi kullanılması da dahil, göstericilere karşı güç kullanımında uluslararası kural ve standartların ihlal edildiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Colville, ülke genelindeki çok sayıda kişinin gerçek mermi kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarından özellikle kaygı duyduklarının altını çizdi.

Ülkede yaşamını yitiren göstericilerin sayısı tam olarak bilinmese de İran medyası ve diğer kaynaklara göre, 8 eyalette ölenlerin sayısının "düzinelerce" olduğunu, pek çok kişinin de yaralandığını aktaran Colville, yaklaşık 1000 protestocunun da tutuklandığını belirtti.