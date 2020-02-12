BM işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim yerleriyle iş yapan şirketleri yayımladı, İsrail açıklamayı 'reddetti'

İsrail'de iktidarda olan sağ görüşlü hükümete göreve geldiğinden bu yana büyük destek veren ABD Başkanı Donald Trump'ın, raporun yayımlanmaması için BM'ye baskı yaptığı belirtiliyor.

Aynı açıklamada, listeyle ilgili kaygılarını dile getiren ülkeler de olduğu belirtiliyor.

"Bu yayın, İsrail'e zarar vermek isteyen ülkelerin ve örgütlerin baskısına utanç verici şekilde teslim olmak demektir."

İsrail ise, bu listeyi "reddettiğini" Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın açıklamasıyla duyurdu:

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin hazırladığı listede Airbnb, TripAdvisor, Booking.com ve Motorola gibi dev uluslararası şirketler de var.

İsrail, Birleşmiş Milletler'in yayımladığı, İsrail'in Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde uluslararası hukuka aykırı olarak yaptığı yerleşimlerde iş yapan 112 şirketin listesini "utanç verici" diye nitelendirerek reddettiğini açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki de kararın uygulanmış olmasının "uluslararası hukuk ve diplomatik çabanın zaferi olduğunu" söyledi.

Başmüzakereci Saeb Erekat da geciken raporun yayımlanmasını "çok taraflılık ve uluslararası hukuktan yana umudun yeniden ortaya çıkması için önemli bir ilk adım" olarak yorumladı:

İşgal altındaki Filistin topraklarında 600 bin İsrailli

İşgal altındaki Filistin topraklarında karşı görüşteki BM kararlarına rağmen kurulan İsrail'in yerleşim yerlerinde, yaklaşık 600 bin İsrailli yaşıyor.

Yerleşimcileri temsil eden Yesha Konseyi, bu listenin BM'nin "İsrail'e karşı hareket eden yanlı ve tarafsız olmayan bir organ olduğunu bir kez daha gösterdiğini" söyledi.

İsrailli yetkililer, bu listenin ülkenin özel sektörünü olumsuz etkileyebilecek geniş çaplı bir boykotu tetiklemesinden endişeleniyor.

Aynı zamanda İnsan Hakları Konseyi'nin meşruiyetini sorguluyorlar. Çünkü konseyde, her toplantıda ayrıca gündeme getirilmesine gerek duyulmadan gündeme alınan tek ülke, İsrail.

İsrailli yerleşimleri artık yasadışı kabul etmediğini duyuran ABD, konseyden çekilmişti.