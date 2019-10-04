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BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine Büyükelçi İşcan seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2019 00:20 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin 17.

Birleşmiş Milletler (BM) İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin 17. Taraf Devletler Toplantısı kapsamında, BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine Büyükelçi Erdoğan İşcan seçildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin 17. Taraf Devletler Toplantısı kapsamında bugün Cenevre’de yapılan seçimlerde, Türkiye adına aday gösterilen Büyükelçi Erdoğan İşcan 2020-2023 dönemi için BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine seçildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Tecrübeli ve başarılı diplomatlarımızdan Büyükelçi İşcan’ın bu göreve seçilmesi, Türkiye’nin uluslararası örgütlerdeki etkin ve adil konumunun tezahürüdür. Görevi boyunca İşcan’ın Komite’ye önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz” denildi.

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