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BM İslamabad'ın güvenlik statüsünü değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın güvenlik statüsünü "aileyle gidilebilir" olarak değiştirdi

Birleşmiş Milletler (BM), bünyesinde çalışan yabancı görevliler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın güvenlik statüsünü "aileyle gidilebilir" şeklinde değiştirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM tarafından İslamabad'ın yabancı çalışanların ailelerini götürebileceği, güvenli bir kent olarak tanımlandığı belirtildi.

BM tarafından yapılan kapsamlı gözden geçirme ardından başkentin bu kategoriye alındığının belirtildiği açıklamada, "Böyle bir sınıflandırma Pakistan'daki güvenlik ortamının yeniden sağlandığının haklı bir şekilde onaylanmasıdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Alınan kararla BM yetkililerinin ülke genelinde yürüttüğü değerli çalışmaların kolaylaşmasını umuyor, çalışanların ailelerini samimi bir şekilde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Kapsamlı bir güvenlik incelemesinin ardından BM, İslamabad’ı tekrar uluslararası personelin aileleriyle yaşayabileceği bir kent kategorisine aldı." ifadelerini kullandı.

Alınan karar öncesinde İslamabad, "aileyle gidilmesi uygun olmayan kentler" arasında yer alıyordu. BM, söz konusu kategoride yer alan kentlere 6 ay ve daha uzun süreler için göreve giden çalışanların ailelerini götürmemelerini tavsiye ediyor.

BM, bu kentleri belirlerken yılda iki kere güvenlik kontrolü yapsa da gelişen olaylar çerçevesinde belirlenen tarihler dışında da bu kararı alma veya kaldırma yetkisine sahip.

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Anahtar Kelimeler:
İslamabad Pakistan

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