BM:” İsrail Haksız Yerleşimleri Derhal Durdurmalı”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ortadoğu’daki son durumu değerlendirdi. Güvenlik Konseyi toplantısında, Filistinli silahlı güçlerle, İsrail arasında sağlanan ateşkesin sürekliğinin sağlanması da tartışıldı.

Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Güvenlik Konseyi toplantısına Kudüs’ten video konferansa aracılığıyla katılarak, sahadaki son durumla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Özel Temsilci Wennesland, İsrail’in Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlara uymayarak haksız yerleşimlerini sürdüğünü, bu durumun kalıcı barışın sağlanmasına tek çare olan iki devletli çözümün önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

“Gerilimi tırmandırmaktan kaçının”

Wennesland, Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını sağlamak için bölgede ihtiyaç duyulan insani yardımın sürmesi ve daha fazla yardım yapılması gerektiğini kaydetti. BM Özel Koordinatörü Wennesland, ateşkesin kalıcılığının sağlanması için tüm tarafları, tek yönlü adım atmamak ve provokasyonlardan kaçınma, gerilimi azaltma çağrısında bulundu. Wennesland “BM, ateşkesi sağlamlaştırmak, acil insani yardım girişine izin vermek ve Gazze'deki durumu istikrara kavuşturmak için tüm ilgili taraflar ve ortaklarla yakın bir şekilde çalışıyor" dedi.

Wennesland, sahadaki durumu istikrara kavuşturmak ve Gazze'de başka bir yıkıma neden olacak tırmanıştan kaçınmak için devam eden fikir ayrılıklarına çözüm bulmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek “Taraflar arasında yeniden yaşanabilecek bir gerilim önemli riskler getirir. Hem Filistinlilere hem de İsraillilere, umudu yeniden kazandırmak için acilen taraflar için yeni bir siyasi bir ufuk çizmek zorundayız” dedi.

Yeni koalisyon hükümetini kutlayıp iki devletli çözümü hatırlattı

BM Özel Temsilcisi Wennesland, İsrail'de kurulan yeni koalisyon hükümetinin Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i kutladı. Yeni hükümete, bölgede İsraillilerle, Filistinliler arasında kalıcı barışın sağlanması için iki devletli bir çözüm geliştirmesi gerektiğini hatırlattı.

Wennesland, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına diğer bir engelin de BM Güvenlik Konseyi’nin daha önce almış olduğu, İsrail'in tüm yerleşimle ilgili hareketlerini derhal ve tamamen durdurmasını talep ettiği, 2334 tarihli 2016 tarihli karara uymaması olduğunu, BM’nin İsrail yerleşimlerinin genişlemesinin devam etmesinden son derece rahatsız olduğunu söyledi.

Özel Koordinatör Wennesland “İsrail’in topraklarını genişletmesi Birleşmiş Milletler kararlarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu haksız yerleşimler iki devletli bir çözüm, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasının önünde büyük bir engeldir. İsrail tüm yerleşim faaliyetlerinin ilerlemesi derhal durdurulmalıdır" dedi.

