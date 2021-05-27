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BM: İsrail savaş suçu işlemiş olabilir

27.05.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michele Bachelet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarıyla savaş suçu işlemiş olabileceğini söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki merkezinde düzenlenen bir toplantıda konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michele Bachelet, İsrail'in Gazze'de saldırı düzenlediği binaların askeri amaçlı olarak kullanıldığına ilişkin bir kanıt bulamadıklarını belirterek İsrail'in savaş suçu işlemiş olabileceğini söyledi.

"Sivillerin ve sivil nesnelerin ayrım gözetmeksizin hedef alındığı tespit edilirse, bu tür saldırılar savaş suçu teşkil edebilir" ifadelerini kullanan Bachelet, İsrail'in bu binaların askeri amaçlı kullanıldığını iddia etmesine rağmen bu konuda kanıt bulamadıklarını sözlerine ekledi.

İsrail'in Hamas'la yaşanan çatışmalar sırasında özellikle Gazze'de ABD merkezli The Associated Press (AP) haber ajansı ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının da içinde bulunduğu 12 katlı binayı hedef alması tepkilere yol açmıştı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Mayıs'ta başlayan 11 günlük savaşta İsrail'in hava saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde 66'sı çocuk, 253 Filistinli hayatını kaybetmiş, bin 900'ü aşkın kişi yaralanmıştı. Hamas'ın roket saldırılarında da İsrail'de de biri çocuk 12 kişi ölmüş, 357 kişi yaralanmıştı.

AFP, Reuters/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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