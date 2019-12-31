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  4. BM: ‘İsrail’in Hesap Verme Olasılığı Ufukta Göründü’

BM: ‘İsrail’in Hesap Verme Olasılığı Ufukta Göründü’

31.12.2019 21:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, yıllardır devam eden İsrail - Filistin çatışmasında işlenen savaş suçları hakkında kapsamlı soruşturma başlatılması kararının ardından somut sonuçlara ulaşılabileceğini söyledi

BM: ‘İsrail’in Hesap Verme Olasılığı Ufukta Göründü’

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, yıllardır devam eden İsrail - Filistin çatışmasında işlenen savaş suçları hakkında kapsamlı soruşturma başlatılması kararının ardından somut sonuçlara ulaşılabileceğini söyledi.

BM bağımsız insan hakları uzmanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Filistin'deki savaş suçları iddialarına ilişkin resmi bir ceza soruşturması başlatma kararını, 50 yılı aşkın bir süredir Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin hesabının verilmesi arayışında önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Michael Lynk, ICC savcısının soruşturmayı kapsamlı olarak derinleştirme kararının birçok gerçeği ortaya çıkartacağını belirterek, "Şimdi hesap verebilirlik olasılığı nihayet ufukta göründü” dedi.

1967'den beri İsrail işgali altında bulunan Filistin topraklarında yaşanan karşılıklı insan hakları ihlallerini soruşturan BM Özel Raportörü Michael Lynk, 52 yıldır şimdiye kadar hesap verilebilirlik adına somut bir sonucun elde edilemediğini söyledi.

“Şimdiye kadar alınan BM kararları sonuç getirmedi”

Özel raportör Lynk uluslararası toplumun, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgalle ilgili, şimdiye kadar BM’de alınan yüzlerce kınama kararını kabul etmesine rağmen, bu kararların sonuçlarının yalnızca eleştirel düzeyde kalıp sonuç getirmediğini hatırlattı. Lynk, son kararın ardındansa bölgede yaşanan insan haklarının tespitiyle ilgili hesap verme olasılığının güçlendiğine işaret etti.

BM Raportörü Lynk, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının, Hamas ve diğer Filistinli silahlı grup üyelerinin Haziran 2014'ten bu yana savaş suçları işleyip işlemediğini soruşturmayı da amaçladığını, uluslararası hukukun bu bitmez tükenmez çatışmada, savaş suçu mağdurları için adaletin yerine getirmesinin temel amaç olması gerektiğini belirtti.

“Çatışmanın kurbanları için adalet sağlanmış olur”

BM Raportörü Lynk, "İnsan haklarına bağlı, kurallara dayalı uluslararası bir dünyada, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının soruşturmasını ilerletip derinleştirmesi hayati önem taşımaktadır. Uluslararası hukuk, bu bitmez tükenmez çatışmada savaş suçu mağdurları için adalet aramanın temelini oluşturmalı ve uluslararası toplum bu konuyu kararlılıkla desteklemelidir. Savaş suçu iddiaları resmi soruşturma aşamasına geçerse, savcılık makamının çalışmalarının yargı çerçevesinde tutarlı bir şekilde hızlı bir şekilde ilerletmesi için her türlü çaba gösterilmelidir. Böylece bu çatışmanın birçok kurbanı için adalet sağlanmış olur" ifadelerini kullandı.

Adalet çarklarının bu konuda oldukça yavaş ilerlediğini belirten Lynk, yargı sürecinin hızlı bir şekilde işletilmesi gerektiğini savundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda 20 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs’ün de dahil olduğu Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde savaş suçlarının işlendiğini ya da işlenmekte olduğuna ikna olduğunu belirterek, savaş suçlarıyla ilgili kapsamlı soruşturma açılacağını, bunun için makul temel dayanakların tespit edildiğini açıklamıştı.

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