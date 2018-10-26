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BM İyi Niyet Elçisi Rus model Vodianova Antalya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:41 | Son Güncelleme

Natalia Vodianova: - "Kadın sağlığı konuları hakkında ön yargı kültürümüze işlemiştir" - "Böyle buluşmalar ve platformlar sayesinde biz daha bilinçli ve güçlü olacağız"

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Rus süpermodel Natalia Vodianova, kadın sağlığı konuları hakkında ön yargının kültüre işlediğini söyledi.

Kadınları bilinçlendirme kampanyalarıyla tanınan Natalia Vodianova'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Let’s Talk"(Hadi konuşalım) etkinliği Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde başladı.

Vodianova, etkinliğinin açılışında, günün konusunun kadın sağlığı ve ön yargı olduğunu söyledi.

Konuşarak birçok ön yargıyı kırıp sorunlara çözüm bulunabileceğini vurgulayan Vodianova, "Kadın sağlığı konuları hakkında ön yargı kültürümüze işlemiştir. Birçok tabu bu konularda bizi eline geçirmiştir. Birçok ülkede politik ve sosyal kararların erkekler tarafından verildiğini düşünürsek kadın sağlığı konularında ne kadar ihmal olduğunu da anlayabiliriz." dedi.

Kadınların ön yargı ve kültürel tabular nedeniyle eczaneden ped, tampon ya da doğum kontrol hapı alırken rahatsızlık hissettiğini aktaran Vodianova, "Kadınlar regl konusunda utanç duydukları için yine bu konuyu ilgilendiren sağlık problemlerini saklayıp gömmeyi tercih ediyorlar. Bu ise her şeyi onlar için daha da zorlaştırıyor. Ben de ilk regl olduğumda utanç içindeydim. Bugün çok saçma geliyor ama işte kültürümüzün üzerimizdeki etkisi böyle. Halbuki regl olmak demek hayat verebilmek demek. Yani aslında çok güzel bir şey. Böyle buluşmalar ve platformlar sayesinde biz daha bilinçli ve güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte düşünce önderleri, toplumda etki oluşturan isimler, aktivistler ve küresel politika yapıcıları ile kadın sağlığı ve eşitliğini daha da güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Dijital yardımseverlik platformu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından desteklenen etkinliğe, UNFPA Genel Direktörü Dr. Natalia Kanem, Kanadalı eski manken ve sinema oyuncusu Dayle Haddon, Polonyalı model Anja Rubik, İngiliz gazeteci Anne McElvoy, İngiliz manken Adwoa Boah, Türk manken Azra Akın ve diğer konuşmacılar katıldı.

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