BM İyi Niyet Elçisi Rus model Vodianova Antalya'da

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Rus süpermodel Natalia Vodianova, tartışarak kadınlara daha geniş bir alan oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi.

Kadınları bilinçlendirme kampanyalarıyla tanınan Natalia Vodianova, ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Let’s Talk" (Hadi konuşalım) etkinliği sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok ülkeden temsilcilerle kadınların ön yargılar nedeniyle yaşadıkları sorunları anlamak, aşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Türk kadınlarından çok etkilendiğini, onları etkileyici bulduğunu ifade eden Vodianova, "Tartışarak kadınlara daha geniş bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle kadın sağlığı konusundaki ön yargıları yıkmak, daha anlayışlı bir toplum yaratmak ve birlikte çalışmak için buradayız. O yüzden bunları konuşarak, birbirimize anlatarak, öğrenip, deneyimlerimizi paylaşacağız." dedi.

Türk model Azra Akın ise küçük yaşta eğitimin çok önemli olduğunu, çoğu bölgede maalesef kadınların okumayı bilmediğini dile getirdi.