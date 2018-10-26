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BM İyi Niyet Elçisi Rus model Vodianova Antalya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

Natalia Vodianova: - "Tartışarak kadınlara daha geniş bir alan oluşturmaya çalışıyoruz" - Türk manken Azra Akın: - "Mülteciler çok zor şartlar altında yaşıyorlar"

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Rus süpermodel Natalia Vodianova, tartışarak kadınlara daha geniş bir alan oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi.

Kadınları bilinçlendirme kampanyalarıyla tanınan Natalia Vodianova, ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Let’s Talk" (Hadi konuşalım) etkinliği sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok ülkeden temsilcilerle kadınların ön yargılar nedeniyle yaşadıkları sorunları anlamak, aşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Türk kadınlarından çok etkilendiğini, onları etkileyici bulduğunu ifade eden Vodianova, "Tartışarak kadınlara daha geniş bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle kadın sağlığı konusundaki ön yargıları yıkmak, daha anlayışlı bir toplum yaratmak ve birlikte çalışmak için buradayız. O yüzden bunları konuşarak, birbirimize anlatarak, öğrenip, deneyimlerimizi paylaşacağız." dedi.

Türk model Azra Akın ise küçük yaşta eğitimin çok önemli olduğunu, çoğu bölgede maalesef kadınların okumayı bilmediğini dile getirdi.

Sağlıkla ilgili hizmet bulmanın, aramanın zorlaştığını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"35 haftalık hamile birisi olarak mülteci ve Türk kadınlarla çok güzel bir proje yaptık. Sağlıklı gebelik için nefes çalışmaları yaptık. Egzersizler öğrendik. Bu konuda bilgi edindik. Onlar kendi tecrübelerini anlattılar bana, ben de onlara. Benim için tabii ki bir ilkti. Aslında sağlıklı gebelikle ilgili çok şey öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben de öğrendikçe seçeneklerim ve tercihlerim olduğunu anlıyorum. Mülteciler çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Alıştıkları ortamdan kopuyorlar. Bu hiç kolay bir şey değil. Bilmediğimiz bir şey hakkında yorum yapmak iyi bir şey değil. Hepimizin başına gelebilir."

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