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BM Kadın Birimi: Savaş kadınlar ve azınlıklar için daha yıkıcı

04.05.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Kadın Birimi ile Care'in Ukrayna'ya ilişkin raporunda, savaş nedeniyle kadınların ve azınlıkların karşılaştıkları zorlukların arttığı belirtildi.

BM Kadın Birimi: Savaş kadınlar ve azınlıklar için daha yıkıcı

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ile yardım kuruluşu Care'in bugün Bonn'da açıkladığı rapor, Ukrayna'daki savaşın toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdiğini ve azınlıklara yönelik ayrımcılığın arttığını ortaya koydu.

Raporda, savaşın başlamasından bu yana çok sayıda kadının ailelerinin sorumluluğunu aldığı ve yaşadıkları toplumda öncü roller üstlendiği belirtildi. Buna rağmen, kadınların idari düzeyde, insani yardımlarda ve barış sürecinde karar mekanizmasında yer almadığı ifade edildi.

Care ve BM Kadın Birimi tarafından yapılan ankete katılan bir sivil yaşananları, "İnsani yardımın büyük bölümü kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Hastanelere ve kişilere ilaç ve gıda maddeleri sağlıyor, yakınları ve engelli çocuklarla ilgileniyorlar" sözleriyle aktardı. Yerel bir yardım kuruluşu çalışanı da, "Karar süreçleri değişti. Karar veren pozisyonlarda çok sayıda erkek yer alıyor ve konsültasyon yapılmaksızın doğrudan karar alınıyor" şeklinde konuştu.

Raporda kadın ve erkekler arasındaki eşitlik konusunda gerileme yaşandığına işaret edildi. Ülkede nüfusun tamamında işsizliğin ve yoksulluğun arttığı, bu durumda özellikle kadınların kayıt dışı sektöre itilmesi riskinin yükseldiği belirtildi. Kadınların savaş öncesindeki döneme göre ücretsiz bakım hizmetlerinde daha fazla çalıştığı, gönüllülük esasına dayanan işlere olan talebin arttığı kaydedildi.

Romanlar zor durumda

Raporda, toplumda marjinal kalan gruplar için savaşın etkilerinin yıkıcı olduğu ifade edildi. Ankete katılan Romanlar, savaşın başlamasından bu yana mağdur olduklarını kaydetti. Ukrayna'da sayısı 400 bin kadar olduğu tahmin edilen Romanların, sığınak ve barınma noktalarında reddedildikleri, yardım hizmetleri konusunda yeterli bilgi alamadıkları ve sınırı geçip kaçmak için gereken belgelere sahip olmadıkları belirtildi.

BM Kadın Birimi Direktörü Sima Bahous, insani yardımın kadın ve erkekler ile savunmasız bütün grupların ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğine vurgu yaptı.

Care Almanya'nın Genel Sekreteri Karl-Otto Zentel ise, "Ukrayna'daki insanlardan engelliler, Romanlar veya diğer etnik azınlıklar, yalnız anneler ve ebeveynleri yanlarında olmayan çocuklar gibi belirli grupların farklı şekillerde koruma ve yardım ihtiyacı olduğunu duyuyoruz" dedi. Zentel, "Bu durumun bütün yardım programlarında acilen dikkate alınması" gerektiğini de sözlerine ekledi.

BM Kadın Birimi ve yardım kuruluşu Care, sığınaklara kabulde ayrımcılık yapılmamasını, cinsiyetlere veya ailelere göre ayrılmış barınma imkanı sunulmasını talep etti. Ayrıca anneler ile yeni doğmuş bebeklere ve çocuklara sağlık hizmetlerinde öncelik tanınmasını isteyen BM Kadın Birimi ve Care, cinsel şiddet mağdurlarının da öncelikli olduğunu bildirdi.

BM Kadın Birimi ve Care, söz konusu raporu hazırlamak için 2-6 Nisan arasında Ukrayna'nın 19 bölgesinde 179 mülakat yaptı.

DW,epd / JD,ET

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