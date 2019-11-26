BM Kadın Biriminden kadına şiddete karşı "Karanlığı Aydınlat" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Kamusal alanda kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldığı şiddete karşı "Karanlığı Aydınlat" kampanyasıyla dikkatleri çekmeye çalışan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), kentlerde güvende hissedilmeyen alanların atesbocekleri.info sitesindeki Türkiye haritası üzerinde işaretlenmesi çağrısı yaptı.

BM Kadın Biriminden yapılan açıklamada, dünyada kadınlar ve kız çocukları, kamusal alan olarak tanımlanan sokakta, iş ve eğlence yerlerinde sözlü, cinsel, fiziksel, ekonomik, psikolojik taciz ve diğer şiddet türlerine maruz bırakıldığına işaret edildi.

Şiddet ihtimali ve deneyiminin, bir yandan kadın ve kız çocuklarının toplumsal yaşama katılımı, eğitim hakkı, çalışma hayatı ve liderlik fırsatları gibi pek çok hakka erişimini etkilerken bir yandan sağlık ve refah seviyelerini olumsuz etkilediği belirtildi. Şiddetten arındırılmış bir hayatın, kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesinin ve eşit bireyler olarak toplumsal hayat içerisinde yer almalarının ön koşulu olduğu kaydedildi.