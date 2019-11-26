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BM Kadın Biriminden kadına şiddete karşı "Karanlığı Aydınlat" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

BM Kadın Biriminden kadına şiddete karşı "Karanlığı Aydınlat" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Kamusal alanda kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldığı şiddete karşı "Karanlığı Aydınlat" kampanyasıyla dikkatleri çekmeye çalışan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), kentlerde güvende hissedilmeyen alanların atesbocekleri.info sitesindeki Türkiye haritası üzerinde işaretlenmesi çağrısı yaptı.

BM Kadın Biriminden yapılan açıklamada, dünyada kadınlar ve kız çocukları, kamusal alan olarak tanımlanan sokakta, iş ve eğlence yerlerinde sözlü, cinsel, fiziksel, ekonomik, psikolojik taciz ve diğer şiddet türlerine maruz bırakıldığına işaret edildi.

Şiddet ihtimali ve deneyiminin, bir yandan kadın ve kız çocuklarının toplumsal yaşama katılımı, eğitim hakkı, çalışma hayatı ve liderlik fırsatları gibi pek çok hakka erişimini etkilerken bir yandan sağlık ve refah seviyelerini olumsuz etkilediği belirtildi. Şiddetten arındırılmış bir hayatın, kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesinin ve eşit bireyler olarak toplumsal hayat içerisinde yer almalarının ön koşulu olduğu kaydedildi.

UN Women, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin dünya çapında yürüttüğü "16 Günlük Aktivizm" kampanyası kapsamında, kamusal alanda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı "Karanlığı Aydınlat" çağrısına dikkat çekildi.

- Ateş böceği ışığıyla karanlığı aydınlatıyor

"Karanlığı Aydınlat" kampanyası, kamusal alanda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete son verme, güvenli şehirler oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kampanyanın ilham kaynağı ise, yanıp sönen ışıklarıyla iletişimde olan, dayanışma gösteren ve birbirlerini koruyan ateş böcekleri.

Herkesi, ateş böcekleriyle karanlığı aydınlatmaya çağıran kampanya, atesbocekleri.info sitesindeki interaktif Türkiye haritasına birer ateş böceği bırakarak, bulundukları kentlerde güvende hissetmedikleri yerleri belirlemeye davet ediyor.

BM Kadın Birimi, interaktif haritada işaretlenen güvensiz noktalara ilişkin bilgiyi, ilgili yerel yönetimlerle paylaşarak güvenli kentlere katkı sağlamayı hedefliyor. Kampanya ile kadınların ve kız çocuklarının, evde, sokakta, her yerde şiddetten uzak bir hayat yaşamalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

16 Günlük Aktivizm kampanyası, 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar sürecek. BM Kadın Birimi, 16 Günlük Aktivizm kampanyası boyunca herkesi sosyal medya hesaplarından #ateşböcekleri ve #karanlığıaydınlat etiketleriyle kampanyaya destek olmaya ve yaşadığımız alanları daha güvenli yapmak için harekete geçmeye çağırıyor.

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