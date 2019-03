BM Kadın Komisyonu’nda gündem: 'İyi İşler'

İSTANBUL, (DHA)- Boyner Grup ve KAGİDER, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun New York’ta gerçekleştirilecek 63’üncü buluşmasında “İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı’nı anlatacak. Açılış konuşmasını T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yapacağı özel oturumda KAGİDER, Boyner Grup, Bank Of America ve Birleşmiş Milletler’den üst düzey yöneticiler kadın girişimciliğini güçlendirmenin önemini tartışacaklar.

Cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Kadının Statüsü Komisyonu’nun 63’üncü buluşması 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler’in New York’taki merkezinde gerçekleştirilecek. Kadınların temel sorunlarının evrensel düzeyde kapsamlı olarak masaya yatırıldığı bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek özel bir oturumda Boyner Grup - KAGIDER ortaklığı ve Bank of America Merrill Lynch desteğiyle kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirdiği “İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” anlatılacak. Özel oturum 11 Mart Pazartesi günü New York saati ile 12.30’da gerçekleşecek.