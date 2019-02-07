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BM: “Kaşıkçı cinayetini Suudi Arabistanlı yetkililer hazırladı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 22:25 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletlerin (BM), Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında hazırladığı raporda Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ‘Suudi Arabistan devletinin yetkilileri tarafından’ planlandığı kaydedildi.BM, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında hazırladığı raporu yayınladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM), Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında hazırladığı raporda Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ‘Suudi Arabistan devletinin yetkilileri tarafından’ planlandığı kaydedildi.
BM, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında hazırladığı raporu yayınladı. BM’nin yaptığı uluslararası soruşturma sonucu hazırlanan raporda İstanbul’da işlenen cinayetin ’Suudi Arabistan devlet yetkilileri tarafından’ planlandığı aktarıldı. Kaşıkçı, cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmaya öncülük eden BM İnsan Hakları Araştırmacısı Agnes Callamard, “Kanıtlar Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından daha önceden planlanarak acımasızca işlenmiş bir cinayet olduğunu gösteriyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı planlı bir şekilde vahşice öldürüldü” dedi.
Callamard, Türk istihbarat servisi tarafından elde edilen ’ürpertici ve korkunç’ ses kayıtlarının bir kısmına erişim sağladığını belirterek, "İşlenen cinayetin araştırması konusunda Türkiye’nin istekli çabalarını Suudi yetkililer ciddi şekilde baltaladı” dedi.
Callamard ayrıca Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgisi veya istihbaratı bulunanlardan soruşturma için yardım talep edildiğini ve cinayetin mutlaka aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Suudi yetkililerin bu yöndeki çalışmalara yardımcı olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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