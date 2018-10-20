BM: “Kaşıkcı Cinayetinin Sorumluları Bulunsun”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden derin bir şekilde rahatsızlık duyduğunu bildirdi.

Genel Sekreter Guterres adına yazılı açıklama yapan Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “Genel Sekreter Guterres, Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyuyor. Ailesine, yakınları ve dostlarına taziye dileklerini ilettiğini ifade etti”.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, sorumluların yakalanması, soruşturmanın tarafsız, hızlı ve adil olarak yapılması çağrısında bulundu. Genel Sekreter, Kaşıkçı’nın ölümüyle bağlantılı kişilerin bulunması için tam hesap verebilir koşullarda yapılacak, hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler açıklamasında, Kaşıkçı’nın ölümünün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamadan öğrenildiğinin altı çiziliyor.

