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BM Kaşıkçı Raportörü Callamard'dan Merkel ve Macron'a suçlama

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Raportörü Callamard Merkel ve Macron'u Suudi Arabistan'ın suç ortağı olmakla suçladı.

Callamard'a göre Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında uluslarararası alanda yeterli çaba gösterilmiyor.Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda geçen yıl işlenen Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması konusunda uluslarararası alanda yeterli çabanının gösterilemediğini belirterek, Almanya ve Fransa'yı Riyad'ın suç ortağı olmakla suçladı.

BM Özel Raportörü, Business Insider Deutschland'da bugün yayımlanan söyleşisinde hükümetlere de ulusal parlamentolarını bu konunun aydınlatılması için harekete geçirmeye çağırdı.

Callamard, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hazırladığı soruşturma raporunda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey Suudi yetkililer hakkında bağımsız bir soruşma açılmasını talep etmişti.

Callamard'ın raporunda cinayetin arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bulunduğuna dair inandırıcı kanıt olduğu belirtilmişti.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü talep ettiği soruşturma başlatılmadığı gibi, G-20 ülkelerinin hükümet ve devlet başkanlarının Osaka'daki zirvede Veliaht Prense adeta kur yaptığını belirtti. Callamard, "Bu da uluslararası toplumun ne kadar yüreksiz olduğunu ortaya koydu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki tutumunun ayrı bir mesele olduğu yorumunu yapan Callamard, "Ancak Angela Merkel ya da Emmanuel Macron gibi liderlerin bu içler acısı duruma dahil olmaları kabul edilebilir bir şey değil" dedi. Agnes Callamard, Merkel ve Macron'un bu konudaki tutumlarıyla cesaretlerini ortaya koyabileceklerini ancak bunu yapmadıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturmanın cinayeti kimin azmettirdiğini ortaya koymakta başarısız kaldığı görüşünde.

Washington Post için yazılar yazan Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü. Cinayete ilişkin soruşturma yürüten Suudi savcı, Kaşıkçı'nın bedeninin parçalara ayrılarak konsolosluk binasından çıkarıldığını açıklamıştı. Riyad'ın yürüttüğü soruşturmada Veliaht Prens aklanırken, yaklaşık yirmi kişinin yargılandığı davada beş kişi hakkında idam cezası istenmişti. Kaşıkçı'nın naaşı henüz bulunamadı.

AFP,DW / MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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