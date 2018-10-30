BM: 'Kaşıkçı’nın Cesedinin Nerede Olduğu Derhal Açıklanmalı’

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. Bağımsız uzmanların da cinayet soruşturmasına katılmasının gerekliliğine işaret eden Bachelet, ayrıca Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunun derhal açıklanması gerektiğini vurguladı.

Bachelet, “Adli tıp muayenesi herhangi bir soruşturma için önemli bir unsurdur. Suudi makamları daha fazla gecikme olmaksızın ve daha fazla kaçamak yanıtlar vermeden Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu açıklamalıdır” dedi.

“Şok edici bir suç işleme yöntemi”

BM Yüksek Komiseri Bachelet, Türk ve Suudi makamlarının Kaşıkçı cinayetinin failleriyle ilgili sürdürülen soruşturma ve kovuşturma konusunda attıkları adımlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bachelet, aldıkları bilgilere göre Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda işlendiğini ayrıca Suudi hükümetinin üst düzey görevlilerinin de cinayette açıkça yer aldığını vurgulayarak, “hükümeti eleştiren bir gazeteciye karşı işlenen böylesine şok edici bir suçun hesabının sorulması ve adaletin temin edilmesinin” önemini vurguladı.