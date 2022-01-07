BM: “Kazakistan’daki Protestolar Barışçı Olmalı“

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kazakistan’daki son gelişmeleri çok yakından takip etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in BM Orta Asya Özel Temsilcisi Natalia Gherman aracılığıyla, şiddetten kaçınılması ve itidal çağrısı yapıldığını kaydetti.

Sözcü Dujarric, Orta Asya Özel Temsilcisi Gherman’ın Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Akan Rahmatulin ile bir telefon konuşması gerçekleştirdiğini belirterek, ‘’BM ile Kazakistan'daki yetkililer arasında bu telefon görüşmesi de dahil olmak üzere birçok temasımız oldu. Şiddetten kaçınma, itidal ve diyalogu teşvik etme çağrıları aynı zamanda Genel Sekreter adına Natalia Gherman tarafından da yinelendi” diye konuştu.

“Güvenlik güçleri protestocuların ifade özgürlüğüne saygı duymalı”

BM Sözcüsü Dujarric, gazetecilerin Kazakistan’daki son durumla ilgili sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin Kazakistan’da hem güvenlik güçleri hem de protestocular arasında onlarca can kaybı yaşandığı iddialarıyla ilgili sorusunu da, “Biz de bu tür haberleri medyada gördük. Teyit etmek bizim için zor. Ancak gerçek olan şey tüm protesto gösterilerinin barış içinde yapılması gerektiği. Halkın şikayetlerini ifade etme hakları var. Ancak tüm bu şikayetlerin dile getirilmesi barışçı ve güvenli bir şekilde yapılmalı. Kazak güvenlik güçlerinin insanların ifade özgürlüğü hakkına saygı gösterip itidalle yaklaşmaları gerekir. Bu yaklaşım, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin de dile getirdiği bir husustur” dedi.

“Kazak veya yabancı güvenlik güçleri insan haklarına saygı göstermeli”

Sözcü Dujarric, bir gazetecinin, Kazakistan’a Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden yabancı askerlerin gelmesinin BM Genel Sekreteri Guterres tarafından olumlu mu yoksa olumsuz mu değerlendirildiği konusundaki sorusunu da, "Bu sabah erken saatlerde Kolektif Antlaşma Güvenlik Teşkilatı tarafından mevcut ikili anlaşmalar çerçevesinde Kazakistan'a asker gönderildikleri konusunda bilgilendirildik. Bence bizim için önemli olan güvenlik güçlerinin Kazak olsun ya da olmasın ülkede yaşanan mevcut durumda güvenliği sağlayacak güçleri olması. Kazak olmayan askerler de itidal içinde hareket etmek zorunda. İnsanların barışçı gösteri yapma haklarını korumalı ve insan haklarına saygı göstermeliler” şeklinde yanıtladı.

