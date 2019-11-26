BM: Kıbrıslı liderler çözüm arayışını sürdürecek

Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm için çabayı artıracağını ifade etti.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiades dün akşam Almanya’nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Guterres gayriresmi üçlü görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, adada BM himayesinde çözüm için iki liderin de çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Guterres, her iki liderin de BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde “siyasi eşitliğe sahip, iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon” hedefine ulaşmada kararlılığını ve bağlılığını ifade ettiğini söyledi.

Guterres, açıklamada, her iki liderin de Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm öngören 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklamadaki taahhütlerine ve BM tarafından sunulan 30 Temmuz 2017 tarihli altı maddelik plana bağlı olduklarını teyit ettiklerini kaydetti. Siyasi eşitlik, mülkiyet, toprak gibi konuları kapsayan altı maddelik planın kapsamlı çözüm yolunu açmasını hedefliyordu.

BM Genel Sekreteri, bu tartışmalar ışığında, "aşamalı, anlamlı ve sonuç odaklı mümkün olan kısa zamanda başlayacak müzakereler” için çabaları artırmayı kabul ettiğini dile getirdi.