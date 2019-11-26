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BM: Kıbrıslı liderler çözüm arayışını sürdürecek

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2019 13:15 | Son Güncelleme

Kıbrıs’ta müzakereleri yeniden canlandırmak hedefleyen BM Genel Sekreteri Guterres dün akşam Berlin’de Türk ve Rum liderlerle bir araya geldi.

Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm için çabayı artıracağını ifade etti.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiades dün akşam Almanya’nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Guterres gayriresmi üçlü görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, adada BM himayesinde çözüm için iki liderin de çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Guterres, her iki liderin de BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde “siyasi eşitliğe sahip, iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon” hedefine ulaşmada kararlılığını ve bağlılığını ifade ettiğini söyledi.

Guterres, açıklamada, her iki liderin de Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm öngören 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklamadaki taahhütlerine ve BM tarafından sunulan 30 Temmuz 2017 tarihli altı maddelik plana bağlı olduklarını teyit ettiklerini kaydetti. Siyasi eşitlik, mülkiyet, toprak gibi konuları kapsayan altı maddelik planın kapsamlı çözüm yolunu açmasını hedefliyordu.

BM Genel Sekreteri, bu tartışmalar ışığında, "aşamalı, anlamlı ve sonuç odaklı mümkün olan kısa zamanda başlayacak müzakereler” için çabaları artırmayı kabul ettiğini dile getirdi.

Guterres’in açıklamasında, bu çerçevede Kıbrıslı Türk ve Rum tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılımı ile yeni bir Kıbrıs konferansı planlandığı belirtildi. Bu konferansta, Kıbrıs’ın federasyon olarak yeniden birleşmesi yönünde uzlaşma sağlanması hedefleniyor. Ancak beşli görüşmenin tarihine ilişkin açıklama yapılmadı. Guterres, "Bu kez sürecin farklı olacağı kabul ediliyor” ifadesini kullandı.

2017 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan beşli görüşmeler Kıbrıs’ın kuzeyinde konuşlu yaklaşık 35 bin Türk askerine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Adada Türk askerinin varlığı, Rumlar tarafından reddedilmişti.

Liderler görüşmeden memnun

Kıbrıslı Türklerin lideri Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiades görüşmeden memnun ayrıldı. Anastasiades görüşmeyi müzakerelerin yeniden başlaması yönünde atılan “olumlu ilk adım” olarak nitelendirirken, Kıbrıslı Türklerin lideri Akıncı ise bu görüşmeyi "raydan çıkmış görünen” barış sürecinin yeniden "rayına oturtulması” olarak değerlendirdi.

Akıncı, Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin sondaj faaliyetleri nedeniyle yaşanan gerilimin tırmanması endişesi üzerine BM Genel Sekreteri Guterres'in soruna çözüm için çabaları artırma kararı aldığına inandığını da dile getirdi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleri üzerine Avrupa Birliği, üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek vermiş ve Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almıştı.

DW,AP,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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