BM Kıbrıs’ta Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Devrede

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, adada kalıcı bir çözüm yolunu açacak müzakereleri yeniden başlatmak için iki toplum lideriyle bir araya gelecek.

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamaya göre Lute, yarın Lefkoşa’da önce Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, onun ardından da Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelecek.

Yapılan açıklamada Özel Temsilci Lute’ün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in talebi üzerine adaya gideceği ifade edildi. İki tarafın da adada kalıcı bir çözümün bulunmasını sağlayacak yeni fikirler önermeye istekli olduğu belirtilirken, Özel Temsilci Lute’ün iki toplum lideriyle temaslarının da bu bağlamda başlayacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugünkü oturumunda adadaki son gelişmelerle ilgili 1559 sayılı raporu ele aldı. Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Hollanda’nın BM Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, BM'nin adada siyasi çözümü daha yakın hale getirmek ve güven oluşturmaya katkıda bulunmak için gösterdiği çabaları desteklediğini ifade ettim” dedi

Özel Temsilci Lute’ün adaya yapacağı ziyaret öncesi yerel medyaya açıklama yapan Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides, Lute'le temasların özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

(SÜRECEK)

