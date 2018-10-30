HABER

BM Kıbrıs’ta Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Devrede

30.10.2018 20:28 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, adada kalıcı bir çözüm yolunu açacak müzakereleri yeniden başlatmak için iki toplum lideriyle bir araya gelecek

BM Kıbrıs’ta Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Devrede

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, adada kalıcı bir çözüm yolunu açacak müzakereleri yeniden başlatmak için iki toplum lideriyle bir araya gelecek.

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamaya göre Lute, yarın Lefkoşa’da önce Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, onun ardından da Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelecek.

Yapılan açıklamada Özel Temsilci Lute’ün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in talebi üzerine adaya gideceği ifade edildi. İki tarafın da adada kalıcı bir çözümün bulunmasını sağlayacak yeni fikirler önermeye istekli olduğu belirtilirken, Özel Temsilci Lute’ün iki toplum lideriyle temaslarının da bu bağlamda başlayacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugünkü oturumunda adadaki son gelişmelerle ilgili 1559 sayılı raporu ele aldı. Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Hollanda’nın BM Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, BM'nin adada siyasi çözümü daha yakın hale getirmek ve güven oluşturmaya katkıda bulunmak için gösterdiği çabaları desteklediğini ifade ettim” dedi

Özel Temsilci Lute’ün adaya yapacağı ziyaret öncesi yerel medyaya açıklama yapan Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides, Lute'le temasların özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

(SÜRECEK)

PARTNERKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenlerKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler
BM’den Suudi Arabistan’a İnsan Hakları UyarısıBM’den Suudi Arabistan’a İnsan Hakları Uyarısı
Merkel: Kararım uluslararası siyasette elimi zayıflatmazMerkel: Kararım uluslararası siyasette elimi zayıflatmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de hayatı filmlere konu olan ünlü mafya babası cezaevinde öldürüldü

ABD'de hayatı filmlere konu olan ünlü mafya babası cezaevinde öldürüldü

Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk! Norveç'te dev tatbikat

Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk! Norveç'te dev tatbikat

Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Almanya'da Türk kadına tramvayda saldırı

Almanya'da Türk kadına tramvayda saldırı

İnsanlık 44 yılda hayvanların yüzde 60'ını yok etti

İnsanlık 44 yılda hayvanların yüzde 60'ını yok etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.