BM: Kıbrıs'ta zaman aleyhimize işliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderleri "gerçekleştirilebilecek en yakın zamanda" görüşmelere davet edeceğini açıkladı. Guterres, bu seferki görüşmelerin diğerlerinden "farklı" olmak zorunda olduğuna vurgu yaparak tarafların ortak vizyonunun "gerçek kapsamının ne olduğunun açıklığa kavuşturulmasını sağlaması" ve "ilerleme kaydetmek için gerekli adımların ana hatlarını çizmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs'ta zamanın, iki tarafın da kabul edebileceği ortak bir siyasi çözüme karşı işlediği uyarısında bulunan Guterres, onlarca yıllık statükonun ardından sahada "geri dönüşü imkansız olabilecek değişimler yaşandığını" belirtti. BM Genel Sekreteri, bunu önlemek için iki toplumun farklılıklarını barışçıl, öngörülü ve kararlı bir şekilde çözme iradesini yeniden göstermesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin yanı sıra garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılacağı toplantı için somut tarih ise vermedi.

"Doğal kaynaklardan iki toplum da yararlanmalı"