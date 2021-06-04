BM: "Kızıldeniz'e 1,1 Milyon Varil Petrol Sızma Tehlikesi Var"

Birleşmiş Milletler Çevre Programı yetkilileri Kızıl Deniz’deki terk edilmiş bir tankerden 1 milyon varilden fazla ham petrolün denize sızma tehlikesi bulunduğu açıkladı. Yetkililer, Yemen’deki direnişçi grupların tankere gidilip bakım yapılmasına engel olunduğunu belirtiyorlar.
BM Çevre Programı Direktörü Inger Andersen “Bir yangın ya da patlama durumunda Yemen’deki 4,8 milyon insan ve Suudi Arabistan kıyılarındaki 350 bin kadar kişi 24 ila 36 saat içerisinde yoğun ve tehlikeli bir çevre kirliliğiyle karşı karşıya kalacaklar” dedi.
Andersen “Kızıl Deniz’in son derece hassas bölgesinde bulunan tankerdeki 1,1 milyon varillik ham petrolle ilgili sorunun nasıl çözüleceği ve geminin son halinin nasıl olduğuna dair net bir bilgi elde edemiyoruz” dedi.
BM yetkilileri yaklaşık iki yıldır gemiye ulaşarak bakım yapmak, bir limana çekerek içerisindeki petrol boşaltabilmek adına girişimlerde bulunuyorlar ancak Yemen’deki Huti isyancıları buna engel oluyorlar.
Son olarak geçen yıl Kasım ayında, BM ve Huti isyancıları arasında bir anlaşma sağlanmak üzereyken siyasi ve lojistik bazı nedenler yüzünden gerekli adımlar atılamadı.
6 yıldır bakım yapılamıyor
FSO Safer adlı 45 yaşındaki tanker, Yemen’in liman kenti Hodeyda’nın 60 kilometre açığında terk edilmiş durumda. Gemiye 6 yıldır bakım yapılmıyor bu nedenle yetkililer gemide olası bir kaza ve sızıntıdan endişe ediyorlar.
BM yetkilileri 1989 yılında Alaska’da meydana gelen ve 257 bin varil ham petrolün denize sızmasına benzer bir felaketten endişe ediyorlar. Olası bir kirliliği temizlemenin yıllar sürebileceği ifade ediliyor.
Son olarak BM yetkilileri 10 gündür Huti isyancılarıyla bir çözüm bulabilmek adına görüşmeler yürütüyorlar. BM bir yandan da bir acil durum planı üzerinde de çalışmalar yapıyor.
BM Yemen Temsilcisi de Huti isyancılarını durumu siyasi bir koz olarak kullanmakla suçluyor.
BM Güvenlik Konseyi üyeleri de son olarak konuya ilişkin yapılan açıklamada gemide olabilecek bir sızıntı yada patlamaya ilişkin endişelerini dile getirdiler. Güvenlik Konseyi üyeleri, Hutilerden acilen gemiye ulaşım izni vermelerini istiyor.
Yemen’de 2014 yılından bu yana ayrılıkçı gruplar ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar ülkedeki milyonlarca insanı açlık sınırına getirmiş ve onbinlerce kişinin de ölümüne neden olmuş durumda.