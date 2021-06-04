BM: "Kızıldeniz'e 1,1 Milyon Varil Petrol Sızma Tehlikesi Var"

Birleşmiş Milletler Çevre Programı yetkilileri Kızıl Deniz’deki terk edilmiş bir tankerden 1 milyon varilden fazla ham petrolün denize sızma tehlikesi bulunduğu açıkladı. Yetkililer, Yemen’deki direnişçi grupların tankere gidilip bakım yapılmasına engel olunduğunu belirtiyorlar.

BM Çevre Programı Direktörü Inger Andersen “Bir yangın ya da patlama durumunda Yemen’deki 4,8 milyon insan ve Suudi Arabistan kıyılarındaki 350 bin kadar kişi 24 ila 36 saat içerisinde yoğun ve tehlikeli bir çevre kirliliğiyle karşı karşıya kalacaklar” dedi.

Andersen “Kızıl Deniz’in son derece hassas bölgesinde bulunan tankerdeki 1,1 milyon varillik ham petrolle ilgili sorunun nasıl çözüleceği ve geminin son halinin nasıl olduğuna dair net bir bilgi elde edemiyoruz” dedi.

BM yetkilileri yaklaşık iki yıldır gemiye ulaşarak bakım yapmak, bir limana çekerek içerisindeki petrol boşaltabilmek adına girişimlerde bulunuyorlar ancak Yemen’deki Huti isyancıları buna engel oluyorlar.

Son olarak geçen yıl Kasım ayında, BM ve Huti isyancıları arasında bir anlaşma sağlanmak üzereyken siyasi ve lojistik bazı nedenler yüzünden gerekli adımlar atılamadı.