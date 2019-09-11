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BM: Koalisyon Güçleri, Rusya ve Suriye Savaş Suçu İşlemiş Olabilir

11.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rapora göre Amerika önderliğindeki koalisyon güçlerine ait uçaklar, Suriye rejimine ait uçaklar ve Rus uçakları Suriye’deki bombardımanlarda savaş suçu işlemiş olabilirler

BM: Koalisyon Güçleri, Rusya ve Suriye Savaş Suçu İşlemiş Olabilir

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rapora göre Amerika önderliğindeki koalisyon güçlerine ait uçaklar, Suriye rejimine ait uçaklar ve Rus uçakları Suriye’deki bombardımanlarda savaş suçu işlemiş olabilirler.

Raporda hava saldırılarında birçok uyarının yerine getirilmediği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olunduğuna dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Suriye Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda ayrıca Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya’nın ülkede ölümcül hava operasyonları düzenledikleri, sistematik olarak tıbbi merkezler, okullar, pazar yerleri ve tarım alanlarının hedef alındığı bunun da savaş suçları kapsamına girebileceği ifade edildi.

21 sayfalık raporda ayrıca Suriye’deki mevcut duruma da dikkat çekilirken 9.yılına giren savaş nedeniyle 13 milyondan fazla Suriyelinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Suriye içerisindeki kişilerinde mülteci kamplarında son derece olumsuz koşullarda yaşadıklarına dikkat çekilen raporda, El Hol kampında yaklaşık 70 bin kişinin insanlık dışı şartlarda yaşamak zorunda kaldıkları son olarak 350 çocuğun önlenebilir nedenlerle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

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