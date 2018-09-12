İdlib'deki tüm taraflara ve uluslararası aktörlere çağrıda bulunan Pinheiro, olası sivil katliamları ve felaketi engellemek için gerekli tüm çabanın gösterilmesini istedi.

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally, ABD'nin Suriye'deki "kırmızı çizgi"sinin kimyasal silah saldırısı olmasını eleştirerek, BM'nin kırmızı çizgisinin ise İdlib'de "sivillere yönelik herhangi bir saldırı" olduğunu vurguladı.

Pinheiro, bölgedeki katliamların önlenmesinin en iyi yolunun uluslararası insan hakları çerçevesinde Suriye'de "siyasi bir çözüm yolu" bulunması olduğunun altını çizdi.

İdlib'deki sivillerin büyük bölümünün halihazırda Suriye'nin farklı bölgelerinde yerinden edilmiş sivillerden oluştuğunu anımsatan Pinheiro, İdlib halkına yönelik insani yardımların artırılması gerektiğini belirtti.

- Kırmızı çizgi açıklaması

Pinheiro, "ABD yönetiminin kırmızı çizgisinin Suriye'de kimyasal silahların kullanılması olduğu ve bunun ne kadar doğru olduğu" yönündeki soru üzerine, BM üyesi ülkelerin yaptıkları açıklamalara yönelik genelde yorum yapmadıklarını söyledi.

Aynı soru üzerine söz hakkı alan komisyon üyesi Megally ise şöyle konuştu:

"Son birkaç yıldır Suriye'de gördüğümüz gerçek, terörle mücadele adına sivillerin kurban edilmesi ve devletlerin ülke (Suriye) üzerindeki kontrolü yeniden kazanma çabalarıydı. Odaklanılan nokta ise kimyasal silahlar ve bu silahların kullanılmasıydı. Elbette uluslararası yasaklanmış kimyasal silahların kullanılmaması yönündeki çağrıları destekliyoruz. Geçmişte pek çok olayda bu saldırıları kınadık ve soruşturduk fakat gerçek şu ki çatışma içindeki tüm taraflarca uluslararası insan hakları hukukun bariz şekilde göz ardı edilmesiyle çatışmalarda daha fazla insan öldürülüyor."