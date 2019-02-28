HABER

BM Komisyonundan "İsrailli suçlular UCM'de yargılansın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 22:40 | Son Güncelleme

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu raporundan: - "Komisyon, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserine, (Filistinli kurbanların) faili olduğu iddia edilen kişilerin (suç) dosyalarını hazırlayarak, iddia edilen suç ve ihlallerle ilgili uluslararası güvenilir ve bağımsız bir soruşturma yürütülebilmesi için UCM de dahil ulusal ve uluslararası adalet mekanizmalarına sunmasını tavsiye etmektedir" - "Komisyon, BM üyesi devletlere, Komisyon tarafından (ihlallerden) sorumlu olduğu tespit edilenlere yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel yaptırımlar uygulanmasının dikkate alınmasını tavsiye etmektedir"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde suç işleyen İsrailli faillerin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşınması çağrısında bulundu.

Gazze'deki olayları araştırmak için geçen yıl mayısta kurulan BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun raporunda, çarpıcı ifadelere yer verildi.

BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan rapor, Filistinli 325 mağdur, görgü tanıkları, hükümet yetkilileri, sivil toplum üyeleri ve diğer kaynaklarla yapılan görüşmeler ile 8 bin belgeye dayandırılarak hazırlandı. Rapor için ayrıca, insansız hava araçlarının çektiği görüntüler, sağlık raporları, açık kaynak ve adli raporları, sosyal medya içerikleri, yazılı açıklamalar ve fotoğraflardan faydalanıldı.

- Türkiye'ye teşekkür

Raporda, Komisyonun çalışmalarının bir kısmının İstanbul'da yapıldığı belirtilerek, Türkiye'ye duyulan minnettarlık ifade edildi. İsrail makamlarının ise Komisyonun işgal altındaki Filistin topraklarına erişim izni ve gösterilere ilişkin ısrarlı bilgi taleplerine cevap vermediğinin altı çizildi.

İsrail'in geçen yıl Gazze'deki Filistinlilere yönelik ihlallerinin, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği belirtilen raporda, İsrail askerlerinin toplam 189 Filistinliyi şehit ettiği, yaklaşık 10 bin sivili de yaraladığı kaydedildi.

- "İsrail uluslararası hukuku ihlal etti"

Raporda, Filistinli sivillerin İsrail askerlerinden yüzlerce metre uzaklıkta sivil faaliyetler yaptığının açıkça görülmesine rağmen gerçek mermilerle vurulduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli keskin nişancılar, gazetecilere, sağlık çalışanlarına, çocuklara ve engelli kişilere, onların kim olduğunu bildikleri halde ateş açtı. İsrail güvenlik güçleri, vuruldukları sırada başkaları için yakın ölüm ve yaralanma tehdidi oluşturmayan Filistinlileri öldürdü veya sakat bıraktı. Geçen yıl 30 Mart'tan bu yana 122 kişinin eklemli organları kesildi."

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanan raporda, 35 çocuk, 2 gazeteci ve "açık işaret taşıyan" üç sağlık görevlisinin İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler arasında olduğunun altı çizildi.

- "Suçluları UCM'ye götürün" çağrısı

Raporda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e de çağrıda bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Komisyon, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserine (Filistinli kurbanların) faili olduğu iddia edilen kişilerin (suç) dosyalarını hazırlayarak, iddia edilen suç ve ihlallerle ilgili uluslararası güvenilir ve bağımsız bir soruşturma yürütülebilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) de dahil ulusal ve uluslararası adalet mekanizmalarına sunmasını tavsiye etmektedir."

Raporda ayrıca, "Komisyon, BM üyesi devletlere, Komisyon tarafından (ihlallerden) sorumlu olduğu tespit edilenlere yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel yaptırımlar uygulanmasının dikkate alınmasını tavsiye etmektedir." ifadesi yer aldı.

30 Mart'tan 31 Aralık 2019'a kadarki dönemi içeren raporda, ayrıca İsrail askerlerinin, Filistinli göstericilere karşı hakiki mermi kullanmasının hiçbir gerekçesi olamayacağının altı çizildi.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
İGC futbol turnuvasının ödülleri verildiİGC futbol turnuvasının ödülleri verildi
"Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz""Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan Zeytinburnu Mitingi'nde tren müjdesi

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Ağrı Valiliği duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Valilik duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.