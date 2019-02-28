HABER

BM Komisyonundan YPG/PKK'ya "insani erişim" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 18:54 | Son Güncelleme

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Üyesi Hanny Megally: - (Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG-PKK kontrölündeki) Sivillere yönelik pek çok endişemiz var. Bunlardan biri çatışma bölgelerinden kaçarak geçici kamplara sığınanlara yönelik" - "İkinci endişemiz de (SDG tarafından) gözaltına alınanlara yönelik. Nerede ve nasıl olduklarını bilmiyoruz" - Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro: - "İdlib ve Halep'in doğusuna hükümet (Suriye rejimi) tarafından yapılan saldırılar ile Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ve uluslararası koalisyonun Deyrizor'daki saldırıları, çok sayıda sivil zaiyata neden olmaya devam ediyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Üyesi Hanny Megally, Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgeye erişim izni alamadıklarını ve bölgedeki sivillere yönelik pek çok endişeleri olduğunu söyledi.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro ve Komisyon üyeleri Hanny Megally ile Karen Koning Abuzayd, BM Cenevre Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Suriye'de 9'uncu yılına giren iç savaşa ilişkin 11 Temmuz 2018-10 Ocak 2019 tarihlerindeki döneme ait bulguların yer aldığı Komisyon raporu açıklandı.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, toplantıda yaptığı açıklamada, "İdlib ve Halep'in doğusuna hükümet (Suriye rejimi) tarafından yapılan saldırılar ile Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ve uluslararası koalisyonun Deyrizor'daki saldırıları, çok sayıda sivil zaiyata neden olmaya devam ediyor." dedi.

Rapora ilişkin AA muhabirine konuşan Komisyon Üyeleri Megally ve Abuzayd ise Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgedeki sivillerin durumuna yönelik pek çok endişeleri olduğunu dile getirdi.

Megally, Komisyon olarak YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgeye erişim izni alamamalarına tepki göstererek, uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

- "YPG/PKK'nın alıkoyduğu sivillerin durumu kara delik"

YPG/PKK'nın alıkoyduğu sivillerin durumuna ilişkin hiçbir bilgi alamadıklarının altını çizen Megally, şunları kaydetti:

"Sivillere yönelik pek çok endişemiz var. Bunlardan biri çatışma bölgelerinden kaçarak, (SDG kontrolündeki) geçici kamplara sığınanlara yönelik. Buradaki şartlar içler acısı çünkü çok kötü şartlar altındalar. İnsani yardım erişimi yok denecek kadar az. Buradaki masum insanlara yardımcı olabilmek için bir şeyler yapılmak zorunda. İkinci endişemiz de (SDG tarafından) gözaltına alınanlara yönelik. Nerede ve nasıl olduklarını bilmiyoruz."

Megaly, YPG/PKK tarafından alıkonulan sivillerin durumuna ilişkin belirsizlik için "kara delik" deyimini kullandı.

YPG/PKK'nın en büyük destekçisi ABD'ye de çağrı yapan Megaly, başta gözaltına alınan sivilleri izleme örgütleri olmak üzere uluslararası insani yardım kuruluşlarına, bölgede erişim izni sağlanması çağrısı yaptı. Megaly, BM ve Kızılhaç gibi örgütlerin bölgeye girerek sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Komisyon üyesi Abuzayd da YPG/PKK'nın denetimindeki bölgeler başta olmak üzere Suriye geneline erişim izinleri bulunmadığını belirtti. Abuzayd, bölgedeki tüm taraflara çağrıda bulunarak, Komisyonun Suriye'deki çalışmalarına izin verilmesini istedi.

Öte yandan, "Türkiye ve Rusya'nın Soçi mutabakatından bu yana İdlib'de 25 bin, son bir ayda ise 9 bin ailenin göç etmek zorunda kalmasına raporda yer verilmemesi" ile ilgili bir soru üzerine Megaly, İdlib'de durumun karmaşık olduğunu ve bölgeye erişim izinlerinin olmadığını belirtti. Megaly, bugün yayımladıkları raporun 10 Ocak tarihine kadarki dönemi kapsadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Komisyonun açıkladığı raporda, rejim güçlerinin, İdlib'de silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen hava saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu pek çok sivili öldürdüğü ve SDG'nin (YPG/PKK) kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuğun hukuksuzca alıkonulduğu belirtilmişti.

PARTNERZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yokZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yok
Şenocak: 28 Şubat siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutta darbe yapılan bir süreçtiŞenocak: 28 Şubat siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutta darbe yapılan bir süreçti
Suriye kargo gemisi İstanbul Boğazından geçtiSuriye kargo gemisi İstanbul Boğazından geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma PKK YPG

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.