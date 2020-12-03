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BM: Korona krizi en zayıf ekonomileri vuruyor

03.12.2020 19:51 | Son Güncelleme:
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BM: Korona krizi en zayıf ekonomileri vuruyor

Birleşmiş Milletlerin raporuna göre, koronavirüs salgını nedeniyle en az gelişmiş ülkelerin ekonomileri son 30 yılın en zayıf performansını gösterecek.

Bu da gelirlerin azalmasına ve işsizliğin artmasına yol açacak.Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) raporuna göre, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin ekonomileri son 30 yılın en zayıf performansını gösterecek. Perşembe günü Cenevre'de açıklanan raporda, bu durumun gelirlerin azalmasına, işsizliğin ve cari açığın artmasına yol açacağı belirtildi.

Rapora göre 2020'de bu ülkelerde yaşayan 32 milyon kişinin daha geliri günlük 1,90 doların altına düşmüş olacak.

Raporda "Kriz yıllardır yoksulluğun azaltılması, beslenme ve eğitim alanlarında yıllardır kaydedilen zorlu ilerlemeyi tersine çevirecek” denildi.

Afrika'da resesyon beklentisi

BM, çoğu Afrika'da bulunan 47 ülkeyi dünyadaki en az gelişmiş ülkeler olarak sınıflandırıyor. Aralarında Mali, Sudan ve Etyopya'nın yer aldığı en az gelişmiş ülkelerin nüfusunun 1,06 milyar olduğu belirtiliyor.

Raporu değerlendiren UNCTAD Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, gelecekte salgın gibi yaşanacak dış şoklara karşı dayanabilmek için bu ülkelerin üretim kapasitelerini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti. Kituyi şimdiye kadar bu alanda çok yavaş ilerleme olduğunu söyledi.

UNCTAD Afrika Bölgesi Direktörü Paul Akiwumi ise bu ülkelerin yatırımları arttırması ve istihdam yaratması gerektiğini belirtti.

Afrika'da salgının ekonomik etkisi kıta için çok yıkıcı oldu. Dünya Bankası salgın nedeniyle Afrika'da 25 yıldır ilk kez resesyon bekliyor.

dpa/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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