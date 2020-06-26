HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM: Korona uyuşturucu kullanımını tetikleyebilir

BM: Korona uyuşturucu kullanımını tetikleyebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

BM, korona kriziyle artan işsizliğin uyuşturucu kullanımını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Salgının zirve noktasında gerileyen uyuşturucu kullanımının normalleşmeyle birlikte yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

BM: Korona uyuşturucu kullanımını tetikleyebilir

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Dairesi (UNODC), dünya çapında 270 milyon kişinin haşhaş, kokain ve sentetik uyuşturucular kullandığına dikkat çekerek koronavirüs salgınının uyuşturucu kullanımını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

UNODC'nin açıkladığı yıllık raporda, geçmişteki deneyimlerin, işsizlikteki artışın uyuşturucuya eğilimi güçlendirdiğini gösterdiği belirtilerek koronavirüs krizi ve olumsuz ekonomik etkilerine karşı uyarıda bulunuldu. UNODC Genel Direktörü Ghada Waly, "Kovid-19 krizi ve ekonomideki daralma uyuşturucu tehlikesinin daha da artması tehlikesini beraberinde getiriyor" dedi.

Raporda, ekonomik sıkıntıların çiftçileri yasadışı uyuşturucu ekimine yönlendirebileceğine dikkat çekilerek uyuşturucu kaçakçılarının da artan sınır kontrolleri ve hava taşımacılığındaki kısıtlamalar nedeniyle yasadışı uyuşturucu maddelerin nakliyatında yeni yollar denedikleri kaydedildi. Raporda, son dönemde Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain nakliyatının doğrudan deniz yoluyla yapıldığının gözlendiği kaydedildi. Eroin kaçakçılığında ise Afganistan, İran, Türkiye ve Balkanlar üzerinden Orta Avrupa'ya ulaşan rota en çok kullanılan güzergah olmayı sürdürdü.

Rapora göre 2018 yılında haşhaş, kokain, afyon ya da sentetik uyuşturucuları kullanan kişi sayısı bir önceki yıla göre 269 milyon kişiyle yaklaşık olarak aynı seviyede kaldı. En fazla kullanılan uyuşturucu haşhaş oldu. Raporda dünya çapında 35 milyon 600 bin bağımlının uyuşturucu bağlantılı sağlık sorunları yaşadığına da dikkat çekildi.

KORONA KISITLAMALARI ALKOLE TALEBİ ARTIRDI

AB'ye bağlı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Gözlem Merkezi verilerine göre Avrupa'da koronavirüs salgınının zirve döneminde uyuşturucu kullanımında azalma kaydedildi. Kokain ile ekstazi gibi sentetik uyuşturucuların kullanımındaki gerilemede, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle gece hayatının sona ermesinin etkili olduğu belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde uyuşturucu kullananların büyük bir bölümünün yasadışı uyuşturuculardan, alkol ya da daha tehlikeli olup serbestçe satın alınabilen ve damla halinde kullanılan GBL'e (Gamma Bütirolakton) yöneldiği tespit edildi. Uzmanlar korona döneminde alkolizmin artabileceği uyarısında bulunuyor.

Uyuşturucudan elde edilen ciro azalırken uyuşturucu üretiminin aynı hız devam ettiğine dikkat çekilen raporda, ellerinde büyük miktarlarda uyuşturucu bulunan satıcıların, korona kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte ellerindeki malı piyasaya sürmeye çalıştığı belirtildi.

Raporda uyuşturucu ticaretinin sokaktan internete kaydığı, internetin yasadışı karanlık ağı Darknet'ten ziyade uçtan uca şifreleme özelliğine sahip mesaj hizmetlerinin kullanıldığı bildirildi. Uyuşturucu satıcılarının korona döneminde mallarını doğrudan eve teslim ya da postayla gönderme yöntemlerine başvurduğu, ödemelerde havalelerin de kabul edildiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Turistler için zincirlenen fillerin görüntüleri yürek burktuTuristler için zincirlenen fillerin görüntüleri yürek burktu
İşte torba yasadaki karşılıksız çek kanununun detaylarıİşte torba yasadaki karşılıksız çek kanununun detayları

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Bilim Kurulu üyesi tarih de vererek korkutan açıklamayı yaptı

Bilim Kurulu üyesi tarih de vererek korkutan açıklamayı yaptı

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
NASA'dan 240 bin lira ödüllü 'uzay tuvaleti' yarışması

NASA'dan 240 bin lira ödüllü 'uzay tuvaleti' yarışması

Dünyada kaydedilen en uzun yıldırım kaç km?

Dünyada kaydedilen en uzun yıldırım kaç km?

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Turistler için zincirlenen fillerin görüntüleri yürek burktu

Turistler için zincirlenen fillerin görüntüleri yürek burktu

Koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşama ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı

Hangi ülkeler ikinci dalgayı yaşayabilir? İşte o liste

“Hayatım boyunca her gün göz yaşartıcı gaza maruz kaldım”

“Hayatım boyunca her gün göz yaşartıcı gaza maruz kaldım”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.