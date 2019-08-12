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BM: 'Küresel Bir Eğitim Kriziyle Karşı Karşıyayız'

12.08.2019 20:48 | Son Güncelleme

12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü nedeniyle bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel çapta eğitimdeki yetersizliğe vurgu yaparak, “Küresel bir eğitim kriziyle karşı karşıyayız” dedi.

BM: 'Küresel Bir Eğitim Kriziyle Karşı Karşıyayız'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, küresel çapta eğitimdeki yetersizliğe vurgu yaptı. BM Genel Sekreteri Guterres, “Küresel bir eğitim kriziyle karşı karşıyayız” dedi.

Guterres, günümüzde eğitim veren okulların, gençleri teknoloji devrimine doğru yönlendirmek için ihtiyaç duyulan gerekli donatım ve becerilere sahip olmadığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, günümüz eğitiminde yaşanan krizin dışında, öğrencilerin sadece öğrenmeyi değil nasıl öğreneceklerini de öğrenme durumunda olduklarını kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres mesaında, “Uluslararası Gençlik Günü 20 yaşında. Bu yıl Gençlik Günü’nde, onu daha kapsayıcı, erişilebilir ve günümüz dünyasıyla alakalı hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Günümüzde eğitim bilgi, yaşam becerileri ve eleştirel düşünceyi birleştirmelidir. Eğitim, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği hakkında bilgi de içermelidir. Öğrencilere cinsiyet eşitliği, insan hakları ve barış kültürü de öğretilmelidir. Tüm bu unsurlar, gençlerle olan ilişkimizi arttırmak için Birleşmiş Milletler Gençlik 2030 hedeflerine dahil edilmiştir” dedi.

Eğitimde acı tablo

Bu yıl yirmincisi kutlanan Uluslararası Gençlik Günü nedeniyle BM Eğitim, Bilim Kültür Organizasyonu (UNESCO) ve BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (DESA) tarafından birlikte yürütülen araştırmalar da yayınlandı.

Yapılan son araştırmalarda, eğitim sistemlerini daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmek için hala önemli dönüşümlerin gerekli olduğu vurgulandı.

Son araştırmaya göre, düşük gelirli ülkelerde insanların yalnızca yüzde 10'u lise eğitimini tamamlayabiliyor.

Küresel nüfusun yüzde 40'ı konuştukları veya anadillerinde eğitim alamıyor.

Orta eğitim çağındaki mülteci çocukların neredeyse yüzde 75’i okula gidemiyor.

Yaklaşık 24 milyon çocuk ülkelerinde yaşanan iç çatışma ve savaşlar nedeniyle hiç bir eğitim alamıyor.

2030 Sürdürülebilir Gençlik Hedefleri tartışılıyor

BM’nin New York’taki genel merkezinde Uluslararası Gençlik Günü nedeniyle çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenleniyor. Düzenlenen toplantılarda, BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan eğitime adil ve kapsamalı bir şekilde erişimin nasıl sağlanacağı kapsamlı olarak tartışılıyor.

Uluslararası Gençlik Günü nedeniyle gündeme gelen diğer bir konu da genç işsizler. Eğitimini tamamlayamayan milyonlarca gencin kendilerini geliştirecek işlerde çalışamadığı belirtiliyor.

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