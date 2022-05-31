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BM Küresel Gıda Krizini Çözmek İçin Devrede

31.05.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler sözcüsü Dujarric, üst düzey BM yetkililerinin, Rusya'nın küresel pazarlara tahıl ve gübre ihracatının yeniden başlaması konusunda Moskova'da Birinci Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov ile yapıcı görüşmelerde bulunduğunu söyledi

BM Küresel Gıda Krizini Çözmek İçin Devrede

Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, üst düzey BM yetkililerinin, Rusya'nın küresel pazarlara tahıl ve gübre ihracatının yeniden başlaması konusunda Moskova'da Birinci Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov ile yapıcı görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Sözcü, bir gazetecinin BM Ticaret ve Kalkınma Konferans (UNCTAD) Başkanı Rebecca Grynspan’in dün Moskova’da yaptığı temaslarla ilgili sorusunu yanıtladı.

Sözcü Dujarric, Grynspan’in dün Moskova’da Genel Sekreter Guterres’in isteği doğrultusunda temaslarda bulunduğunu belirterek, “Daha önce de söylediğimiz gibi görüşmeler, artan küresel gıda güvensizliği, Sudan'da yeni ortaya çıkan gıda güvensizliğine çözmek temel amacıyla yapıldı. Rus tahıl ve gübrelerinin küresel pazarlara sunulmasına kolaylaştırmaya odaklıydı. Grynspan, Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov ile oldukça yapıcı bir görüşme yaptı” dedi.

Grynspan, ülkelerin Ukrayna savaşından kaynaklanan ekonomik sıkıntıları azaltmak ve gıda ile tahıl sıkıntısı çeken ülkelere yardımcı olmak için devrede olan BM Gıda, Enerji ve Finans Küresel Kriz Müdahale Grubu'nun koordinatörlüğünü yapıyor.

Sözcü Dujarric, geçen ay Moskova ve Kiev'i ziyaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in , hem Ukrayna’nın hem Rusya’nın gıda ve gübre ihracatını yeniden başlatılması için bir uzlaşma zemini sağlamaya çalıştığını, BM yetkilisi Grynspan’ın temaslarının da bu çerçevede devam ettiğini belirterek, “Grynspan, dün Moskova’da oldukça verimli temaslarda bulundu. Bugün de Washington’da çeşitli temaslarda bulunuyor” diye konuştu.

Rusya'nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinden günümüze Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatı ve hem gemilerde hem de silolardaki 20 milyon tondan fazla tahılın ihracatı tamamen durmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye ile koordineli olarak Ukrayna limanlarından engelsiz tahıl ihracatını kolaylaştırmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

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