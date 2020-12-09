BM: Küresel ısınma 3 dereceye doğru ilerliyor

Ancak BM'nin yeni raporuna göre, küresel ısınma 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor.Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), BM İklim Zirvesi öncesi küresel ısınma ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Küresel ısınmayla mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği vurgulanan raporda, pandemi nedeniyle sera gazı emisyonlarının azalmasına ve uluslararası toplumun verdiği sözlere rağmen küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 3 derecenin üstüne çıkacağı tahmininde bulunuldu.

Raporda, küresel ısınmayı 2030 yılına kadar 2 derecenin altında tutmak için uluslararası toplumun, korona kısıtlamalarının ardından ekonomiyi canlandırırken çevre dostu enerjilere ve ağaçlandırmaya yönelmesi, ayrıca başka ekolojik önlemler de alması gerektiği vurgulandı. Ancak bu şekilde iklime zarar veren sera gazı emisyonunun 2030'a kadar yüzde 25 oranında azaltılabileceği ve ısınmanın 1,5 derecede durdurulması hedefine ulaşılabileceğine dikkat çekildi.

Raporda çevre dostu ekonomiyle ilgili planların da İklim Anlaşlaması'na dahil edilmesi istendi.