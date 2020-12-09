HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM: Küresel ısınma 3 dereceye doğru ilerliyor

BM: Küresel ısınma 3 dereceye doğru ilerliyor

09.12.2020 19:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
BM: Küresel ısınma 3 dereceye doğru ilerliyor

Paris'te beş yıl önce imzalanan İklim Anlaşması'nda küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması hedeflenmişti.

Ancak BM'nin yeni raporuna göre, küresel ısınma 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor.Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), BM İklim Zirvesi öncesi küresel ısınma ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Küresel ısınmayla mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği vurgulanan raporda, pandemi nedeniyle sera gazı emisyonlarının azalmasına ve uluslararası toplumun verdiği sözlere rağmen küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 3 derecenin üstüne çıkacağı tahmininde bulunuldu.

Raporda, küresel ısınmayı 2030 yılına kadar 2 derecenin altında tutmak için uluslararası toplumun, korona kısıtlamalarının ardından ekonomiyi canlandırırken çevre dostu enerjilere ve ağaçlandırmaya yönelmesi, ayrıca başka ekolojik önlemler de alması gerektiği vurgulandı. Ancak bu şekilde iklime zarar veren sera gazı emisyonunun 2030'a kadar yüzde 25 oranında azaltılabileceği ve ısınmanın 1,5 derecede durdurulması hedefine ulaşılabileceğine dikkat çekildi.

Raporda çevre dostu ekonomiyle ilgili planların da İklim Anlaşlaması'na dahil edilmesi istendi.

Uluslararası iklim koruma çabalarıyla Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerin hala birbirinden çok uzakta olduğunu söyleyen UNEP Başkanı Inger Andersen, ölçümlerin yapılmasından bu yana, 2020'nin en sıcak yazın yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekti.

Yeşil ekonomi önerisi

Küresel ekonominin canlanmasının "yeşil" bir persfektifle planlanması gerektiğini ifade eden Andersen, buna fosil enerji kaynakları için sübvansiyonların kısılması ile hava ve deniz trafiğinde düşünce değişikliğine gidilmesi gibi örnekler verdi. Her yıl açıklanan Emisyon Haritası raporuna göre dünya genelindeki sera gazı emisyonlarının yüzde beşinden bu iki branş sorumlu.

Raporda kişilere düşen sorumluluklara da dikkat çekiliyor. Özel kişilerin tüketim alışkanlıklarının da küresel emisyonun üçte birini oluşturduğu belirtilerek dünya nüfusunu oluşturan zenginlerin yoksulların iki katından fazla sera gazı ürettikleri de vurgulanıyor.

Türkiye imzaladı, ama onaylamadı

12 Aralık 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'nda küresel ısınmanın endüstri çağı öncesine göre 2 derecenin altında, mümkünse 1,5 derecede durdurulması hedeflenmişti. Ancak yapılan ölçümlere göre küresel ısınma şimdiden 1,2 dereceye dayanmış durumda. Türkiye, anlaşmaya imza atmasına rağmen anlaşmanın onay sürecini tamamlamayan sekiz ülkeden biri.

dpa,AFP / HS,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Dünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyorDünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyor
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Dilenciye bunu söyledi, bıçaklanarak öldürüldü

Dilenciye bunu söyledi, bıçaklanarak öldürüldü

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

"Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter" iddiası

"Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter" iddiası

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Tanzanya'da bakan yardımcısı, yemin metnini okuyamayınca görevden alındı

Koltuğuna oturmadan görevinden alındı

Kanada, Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi

Kanada Pfizer aşısına onay verdi

BM Çevre Programı: Dünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyor

Dünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyor

Rusya'dan aşı olacaklara 'iki ay alkol kullanmayın' çağrısı

Aşı olacaklara 'iki ay alkol kullanmayın' çağrısı

Almanya Tarım Bakanı basamağı fark etmeyip düştü

Almanya Tarım Bakanı basamağı fark etmeyip düştü

AB Türkiye'nin sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırımları sertleştirecek

AB Türkiye'ye yaptırımları sertleştirecek!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.