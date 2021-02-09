HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM: Kuzey Kore ile İran füze iş birliği yürütüyor

BM: Kuzey Kore ile İran füze iş birliği yürütüyor

09.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir rapora göre, Kuzey Kore ile İran geçen yıl uzun menzilli füzeler konusundaki iş birliğini yeniden başlattı.

Raporda, Kuzey Kore'nin nükleer programını genişlettiği ifade edildi.Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bir rapora göre, nükleer programları nedeniyle uluslararası toplumun tepkisini çeken Kuzey Kore ile İran geçen yıl uzun menzilli füzelerin geliştirilmesine ilişkin iş birliklerini gizli şekilde yeniden hayata geçirdi. AFP'nin haberine göre, raporda bu sayede füze teknolojisi ile ilgili "önemli malzemelerin" gönderildiği ifade edilirken, İran hükümetinin söz konusu iş birliği iddialarını reddettiğine yer verildi.

Kuzey Kore nükleer programını geliştiriyor

BM raporunda ayrıca Kuzey Kore'nin "nükleer ve balistik füze programlarını BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlâl ederek geliştirdiği" belirtildi. Raporu hazırlayan BM uzmanları, Kuzey Kore'nin "bölünebilir malzeme" ürettiği ve füze programının altyapısını modernize ettiğini vurguladı. Kuzey Kore'nin ayrıca "program için yurt dışından malzeme ve teknololji" transfer etmeye çalıştığına da yer verildi.

Kuzey Kore'nin nükleer programını Kuzey Kore gizli servisi tarafından doğrudan yürütülen hacker faaliyetleri ile finanse ettiği belirtilirken Kim Jong Un liderliğindeki ülkenin işlenmiş petrol ve diğer ürünlerin ithalatına yönelik BM yaptırımlarını da sistematik olarak ihlal ettiği vurgulandı. BM uzmanları, Kuzey Kore yönetiminin askeri geçit törenlerinde "kısa ve uzun menzilli yeni balistik füze sistemlerinin yanı sıra balistik füze denizaltı ve kıtalararası balistik füzeleri" sergilediğine dikkat çekti.

Kuzey Kore'de son olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından kısa bir süre önce düzenlenen sekiz günlük İşçi Partisi Kongresi sırasında askeri geçit töreni yapılmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un başkent Pyongyang'da düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada nükleer silahlanma konusunda tehditte bulunmuş ve ABD'yi "baş düşman" olarak nitelendirmişti.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump görev süresi içinde üç kez Kim ile bir araya gelmişti. Trump nükleer silahlanmadan vazgeçmesi karşılığında Kuzey Kore'ye yaptırımların gevşetilmesini teklif etmişti. Başkan Joe Biden ise geçen yıl ekim ayında yaptığı açıklamada sadece nükleer silahlanmadan vazgeçmeyi kabul etmesi halinde Kuzey Kore lideri ile görüşeceğini belirtmişti.

dpa,AFP/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Danimarka Başbakanı cam sildi!Danimarka Başbakanı cam sildi!
Hucurat suresinin anlamı ve faziletiHucurat suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Büyük şok! Mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

Büyük şok! Mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yetkimiz yok

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yetkimiz yok

İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı

İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı

Şeyma'dan iddialı pozlar: Ananas gibiyim

Şeyma'dan iddialı pozlar: Ananas gibiyim

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Pandemiden önce komaya girip, iki kez Covid'e yakalanan genç uyanıyor !

Pandemiden önce komaya girip, iki kez Covid'e yakalanan genç uyanıyor !

Borrell'in AB'yi savunmadığı gerekçesiyle istifası istendi

Borrell'in AB'yi savunmadığı gerekçesiyle istifası istendi

Danimarka Başbakanı cam sildi!

Danimarka Başbakanı cam sildi!

DSÖ'den AstraZeneca'nın koronavirüs aşısına destek

DSÖ'den AstraZeneca'nın koronavirüs aşısına destek

AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

Büyük şok! Mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

ABD'de bir genç, YouTube için sahte soygun videosu çekerken öldürüldü

Şoke eden olay! Sahte soygun videosu çekerken öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.