BM: ‘Libya İçin Daha Fazla Müzakereye İhtiyaç Var’

Libya krizine çözüm amacıyla taraflar arasında Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 5+5 formatında yapılan askeri komite toplantılarının ilk turu sona erdi.

Birleşmiş Milletler Libya Misyonu (UNSMIL), Libya Hükümeti ile muhalefet güçleri arasında gerçekleşen müzakerelerin ilk turunun, tarafların birçok konuda fikir birliğine varmasına rağmen, nihai bir mutabakat olmaksızın sonuçlandığını açıkladı.

UNSMIL, tarafların birçok konuda uzlaşma sağladıklarını, ancak ihtilaflı konuların çözümü için daha fazla müzakerenin yapılması ihtiyacı olduğunu belirtti.

UNSMIL Direktörü Dr. Ghassan Salame'nin katılımıyla geçtiğimiz hafta günü başlayan görüşmelerin, 18 Şubat'ta devam edeceği belirtildi.

“Libya’nın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasında uzlaşıldı”

UNSMIL, tarafların müzakerelere katılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, müzakerelerde gelinen son durumu şöyle ifade etti: “Taraflar iyi niyetli yaklaşımlarını sürdürüp karşılıklı olarak sorumluluklarını biliyorlar. Uzlaşma konusunda ciddiyetlerini koruyorlar. İki tarafın bu tutumu takdire şayan bir durumdur. İki ayrı tarafta Libyalılar’ın ülkelerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korunması konusunda ve bu durumun ne kadar acil olduğu yönünde yaygın görüş birliği var.’’