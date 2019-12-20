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BM Libya Özel Misyonu: "Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 03:36 | Son Güncelleme

BM Libya Özel Misyonu: "Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz"

LİBYA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Misyonunca, "Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz" açıklamasında bulunuldu.

Misyonun resmi sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, ülkenin yaşadığı kriz için siyasi çözümün kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Misyon, Libya'ya dönük parçalanmaya yüz tutmuş olan uluslararası tavrın yeniden imarı için çaba göstermeye devam ediyor. Misyon, kan akıtılmaması ve sivil halkın daha fazla bir felaket yaşamaması hedefiyle uzlaşı masasına dönülmesi için Libyalıları teşvik etmeyi sürdürüyor. Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz."

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 9 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği Libya

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