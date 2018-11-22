BM Libya Özel Temsilcisi konferansın sonuçlarından memnun

Libya'daki asıl meselenin doğu ile batıyı değil ülkeyi birleştirmek olduğunu vurgulayan Selame, gelecek ay yapılması planlanan seçimler için yeterli şartların oluşmadığını, bu nedenle 2019 ilkbaharına ertelendiği sözlerine ekledi.

Selame, "Sonuçtan çok memnunum. Konferansta sunduğum eylem planı herkes tarafından olumlu bir şekilde desteklendi." ifadelerini kullandı.

Palermo'da geçen hafta çok sayıda ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'ndan nihai sonuç bekleyenler olduğunu belirten Selame, bu toplantıda katılımcı ülkelerin BM'nin Libya konusundaki eylem planı hakkındaki görüş ve tutumlarını öğrenmeyi amaçladıklarını söyledi.

PARİS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, geçen hafta İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'na ilişkin, "Sonuçtan çok memnunum. Konferansta sunduğum eylem planı herkes tarafından olumlu bir şekilde desteklendi." dedi.

- Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'ın baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

