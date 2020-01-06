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  4. BM Libya Özel Temsilcisi Salame: "Askeri okul saldırısını Hafter'i destekleyen ülke gerçekleştirdi"

BM Libya Özel Temsilcisi Salame: "Askeri okul saldırısını Hafter'i destekleyen ülke gerçekleştirdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 23:18 | Son Güncelleme

"Libya'da durum şu an son derece tehlikeli ve zor. Bunun en son örneği, cumartesi akşamı birçok öğrencinin öldürüldüğü askeri akademiye yapılan hava saldırısıdır" - "Libya'daki krizin askeri olarak çözülmesi mümkün değil. Bu nedenle bütün taraflara, 'Libya'dan ellerini çekmeleri' çağrısında bulunuyorum"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'da cumartesi akşamı askeri okulun bombalanmasından, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter'i destekleyen ülkenin sorumlu olduğunu söyledi.

Salame, BM Genel Merkezinde, Libya üzerine yapılan kapalı Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Toplantıda, BMGK üyeleriyle detaylı görüşme yaptıklarını belirten Salame, "Libya'da durum şu an son derece tehlikeli ve zor. Bunun en son örneği, cumartesi akşamı birçok öğrencinin öldürüldüğü askeri akademiye yapılan hava saldırısıdır. Çok öfkeliyim." ifadelerini kullandı.

Salame, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin isim vermeden, "Hafter güçlerini destekleyen ülkeyi biliyoruz. Bu saldırıyı onlar gerçekleştirdi." dedi.

Güvenlik Konseyini Libya'da ateşkes ilan edilmesi konusunda karar alamadığı için eleştiren Salame, "Hafter'in askeri operasyonlara başladığı geçen nisandan beri BMGK 15 defa toplandı ama ateşkes ilan edilmesini sağlayamadı." diye konuştu.

Salame, Libya'da şu an binlerce yabancı savaşçının bulunduğuna dikkati çekerek, "Libya'daki krizin askeri olarak çözülmesi mümkün değil. Bu nedenle bütün taraflara, 'Libya'dan ellerini çekmeleri' çağrısında bulunuyorum. Libya sadece petrol kuyularından ibaret değil, ülkenin nüfusu, artan bir şekilde zaten yeterince acı çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Libya'da Trablus'a saldırıyla büyüyen kriz

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş; Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, Hafter unsurlarına ait SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı, başta ABD ve AB olmak üzere, dünya genelinde kınanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi UMH, askeri okula düzenlenen saldırının, Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame General Halife Hafter Güvenlik Konseyi (BMGK)

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