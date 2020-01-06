BM Libya Özel Temsilcisi Salame: "Askeri okul saldırısını Hafter'i destekleyen ülke gerçekleştirdi"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'da cumartesi akşamı askeri okulun bombalanmasından, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter'i destekleyen ülkenin sorumlu olduğunu söyledi.

Salame, BM Genel Merkezinde, Libya üzerine yapılan kapalı Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Toplantıda, BMGK üyeleriyle detaylı görüşme yaptıklarını belirten Salame, "Libya'da durum şu an son derece tehlikeli ve zor. Bunun en son örneği, cumartesi akşamı birçok öğrencinin öldürüldüğü askeri akademiye yapılan hava saldırısıdır. Çok öfkeliyim." ifadelerini kullandı.

Salame, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin isim vermeden, "Hafter güçlerini destekleyen ülkeyi biliyoruz. Bu saldırıyı onlar gerçekleştirdi." dedi.

Güvenlik Konseyini Libya'da ateşkes ilan edilmesi konusunda karar alamadığı için eleştiren Salame, "Hafter'in askeri operasyonlara başladığı geçen nisandan beri BMGK 15 defa toplandı ama ateşkes ilan edilmesini sağlayamadı." diye konuştu.