BM Libya Özel Temsilcisi Selame: "Libya'daki kutuplaşma, uluslararası kutuplaşmayı yansıtmaktadır"

BM Libya Özel Temsilcisi, tüm ülkelerin varılacak anlaşmanın yanında duracağı bir taahhüde ihtiyaç duyduklarını dile getirirken, "Libya'daki kutuplaşma, uluslararası kutuplaşmayı yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Selame, "Teröre bir nokta koymak istiyorsanız, Libya'daki savaşı bitirmeniz gerekiyor." diye konuştu.

Libya özel oturumuna katılarak, değerlendirmelerde bulunan Selame, Güvenlik Konseyinin bu savaşın başından bu yana 15 kez bir araya geldiğini ancak ateşkes kararını çıkaramadıklarını ifade ederek, "Bu savaşı durdurmalıyız. Uluslararası toplumdaki derin bölünmelerin, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı almasını engellediğini söylemek durumunda kaldığım için üzgünüm." dedi.

İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), bu yıl 5'incisini düzenlediği "MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu"nda Libya masaya yatırıldı.

Selame, Halife Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik 4 Nisan'da başlattığı saldırı ve sonrasında Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusunun insansız hava araçlarıyla 800 saldırı gerçekleştirdiğini, Trablus hükümeti tarafından ise 270 kadar saldırı olduğunu belirterek, "Taraflardan biri fazlaca aldığı dış yardımlara yaslanıyor. Bunun sonsuza kadar sürmesine izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan La Repubblica gazetesi de Selame'nin bu sözlerle, isim vermeden Hafter’e atıf yaptığını yazdı.

- Seyyale’nin açıklamaları

Forumdaki Libya özel oturumuna katılan Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale de Trablus'un tehlikeli bir durumda olduğunu belirterek, "Masada duran temel bir sorun var: 2011’de sivilleri korumak için harekete geçen uluslararası toplum, neden şimdi sivilleri korumak için harekete geçmiyor?" dedi.

Berlin'deki diyaloğa umutla yaklaştıklarını belirten Seyyale, "Ancak başarı elde etmek için önce BM Güvenlik Konseyindeki, Arap Birliği içindeki ve de Avrupa Birliği içindeki bölünmeleri çözmemiz gerekiyor." diye konuştu.

