BM Libya Özel Temsilcisi, Trablus'taki sivillerin geleceğinden endişeli

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivillerin geleceğinden derin endişe duyduğunu açıkladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Libya Özel Temsilcisi Selame, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Selame, başkent Trablus'ta sivil tesislere saldırı düzenleyerek sivillerin hayatının tehlikeye atılmasını kınadığını belirterek, bununla uluslararası insan hakları kanunlarının açıkça ihlal edildiğini vurguladı.

- "Ulusal Diyalog Konferansı"nı ertelemek zorunda kaldık

Selame, Libya'da düzenlenmesi planlanan "Ulusal Diyalog Konferansı"nı ertelemek zorunda kaldıklarını ve askeri tırmanış durduktan sonra düzenlenmesi için yeni bir tarih belirlemeye çalışacağını belirtti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac da tüm güçleriyle saldırılara karşı direnişin devam ettiğini ve saldırganlar püskürtülene kadar süreceğini dile getirdi.