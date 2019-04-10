TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'da düzenlenmesi planlanan "Ulusal Diyalog Konferansı"nın en kısa zamanda yapılması için tüm güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.

Selame, yaptığı yazılı açıklamada, "Beklenmedik bir saldırıyla yeniden savaş çanlarının çalması ve Libyalılar arasında çatışmaların yeniden başlaması beni şaşırttı. Bu gelişme siyasi süreci ve umut edilen çözümü tehdit ediyor ve verimli herhangi bir diyalog başlatılması için gerekli asgari güveni sarsıyor." ifadesini kullandı.

Özel Temsilci Selame, tarihi fırsatın kaçırılmaması için tehlikeli gelişmelerle dikkatli bir şekilde ve sorumlulukla ilgilenme kararı aldığını belirtti.

Gelişmelere özen ve dikkatle yaklaşmanın, üstlendikleri sorumluluktan vazgeçecekleri anlamına gelmediğini aktaran Selame, egemen, birleşik ve sivil bir devletin kurulmasını sağlayacak siyasi ve ekonomik kurumları birleştirmek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçeceklerini kaydetti.

Selame, "Sizlere Libya'da Ulusal Diyalog Konferansı'nın en kısa zamanda yapılmasını önemsediğimi şiddetle vurguluyorum. Çünkü bu tarihi fırsatın kaçmasına izin verme hakkımız yok. Aynı zamanda hava saldırıları ve topçu atışları devam ederken bu ulusal göreve katılmaya hazır olduğunu belirten herkesin gelme imkanına sahip olduğundan emin olmadan, güvenliklerini ve ifade özgürlüklerini sağlamadan kimseden konferansa katılmalarını isteyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.