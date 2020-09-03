BM: Libya silah ambargosu ihlal ediliyor

"Sürdürülen faaliyetlerin Libya'nın egemenliği ve BM'nin silah ambargosunun endişe verici şekilde açık bir ihlali olduğunu" vurgulayan Williams, Libya'daki BM misyonunun yabancı paralı asker ve casus varlığıyla ilgili bilgiler elde etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Williams, dün BM'de düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdiği 8 Temmuz'dan bu yana General Halife Hafter'e destek amacıyla ülkenin doğusundaki havalimanlarına yaklaşık 70 ikmal uçağının indiğini söyledi. Williams, 30 ikmal uçağının da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek amacıyla Libya'nın batı bölgelerine ulaştığını belirtti. Williams ayrıca Libya'nın batısına dokuz kargo gemisi, doğusuna da üç kargo gemisinin geldiğini ifade etti.

Paralı askerler ve casusların muhtemel bir uzlaşma şansını karmaşıklaştırdığını ifade eden Williams, dış güçleri de Libya'daki savaşta "varlıklarını kuvvetlendirmekle" suçladı.

BM uzmanlarının hazırladığı rapora göre, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosu kararı tamamıyla etkisiz. Uzmanlar ayrıca geniş kapsamlı ve açık biçimde yapılan ihlallerin yaptırımları da yok saydığına dikkat çekiyor.

"Biz Libya'da yokuz"

Rusya'nın BM temsilcisi Vassili Nebenzia ise toplantıda Rusya'nın ülkeye müdahil olduğuna ilişkin iddiaları reddetti. Nebenzia, "Şu anda Libya'da tek bir Rus asker dahi yoktur" diye konuştu.

ABD'nin BM nezdindeki BM temsilcisi Kelly Craft ise Kremlin'le bağlantılı paralı askerlerin Libya'daki varlığına işaret ederek "Yabancı paralı askerlerin veya vekalet güçlerinin Libya'da yeri yoktur. Buna Hafter'in yanında savaşan, Rus Savunma Bakanlığı'nın vekili Wagner Grubu da dahildir" diye konuştu.

Libya'da Türkiye ve Katar UMH'yi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Rusya ve Fransa ise Hafter'i destekliyor. BM'nin Libya misyonunun süresinin, Eylül ayı ortasında uzatılması gerekiyor.

Türkiye de BM'nin silah ambargosunu ihlal eden ülkeler arasında gösteriliyor.

Stephanie Williams da temsilcilik görevini geçici olarak sürdürüyor. BM Güvenlik Konseyi'nin birçok üyesi, hızlı bir biçimde kalıcı bir BM Libya Temsilcisi görevlendirilmesini istiyor.

AFP/BÜ,JD

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