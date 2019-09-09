BM Libya Temsilcisiden Trablus saldırısına ilişkin açıklama

PARİS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter’in başkent Trablus'a düzenlediği saldırıyı "kendisine ve BM Genel Sekreteri'ne yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımladı.

Selame, Liberation gazetesine verdiği röportajda, Hafter'in başkent Trablus'a 4 Nisan'da düzenlediği saldırının zaman açısından kendisi için bir sürpriz olduğunu belirtti.

Saldırıyı "kendisine ve BM Genel Sekreteri'ne yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımlayan Selame, Hafter'in Trablus'tan geri çekilmek için bazı şartlar öne sürdüğünü ifade etti.

Selame, Hafter'in Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki Giryan kentini, saldırılar düzenleyerek ele geçirmeye çalıştığının altını çizdi.

Libya'daki krizin seçimlerle çözülebileceğini ifade eden Selame, Libya krizin çözümüne ilişkin atılan adımların uluslararası toplum tarafından tam manasıyla desteklenmediğini vurguladı.

Selame, Libya'da Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta haziranda bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğunun ortaya çıkmasına ilişkin soruya, "Bu Fransa'nın çözmesi gereken bir mesele. Libya'ya bir şekilde müdahale etmekle şüphelenilen on kadar ülke var, Fransa bu ülkelerden biri. Herkesi politik bir çözümü desteklemeye davet ediyoruz." yanıtını verdi.