HABER

BM Libya Temsilcisi'nden "krizin askeri çözümü yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile yaptığı görüşmede, ülkedeki krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini söyledi

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'yi kabul etti.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleşen toplantıda ülkedeki kriz ve son gelişmeler ele alındı.

BM Libya Temsilcisi Selame toplantıda, Libya'daki krizin askeri yollarla çözümünün mümkün olmadığını vurguladı.

Serrac ise UMH'nin saldırıları bertaraf etmeye kararlı olduğunu ve Libya'da siyasi süreç için Halife Hafter'in saldırılarının sonuçlarının da dikkate alındığı yeni kurallar konulmasının gerekliliğine işaret etti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya konusunda uluslararası ve bölgesel taraflar arasında bir konferans düzenlenmesi için çalışıyor.

UMH hükümeti geçen çarşamba, Libya konulu uluslararası bir konferans tertiplenmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamış ancak öncesinde ulusal düzeyde toplantılar yapılmasını talep etmişti.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştüBoris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü
/havadan fotoğraflarla / Tevfik Göksu: Bu araçları çekerek bugünden itibaren İstanbul'da hizmeti durdurmuş durumdalar/havadan fotoğraflarla / Tevfik Göksu: Bu araçları çekerek bugünden itibaren İstanbul'da hizmeti durdurmuş durumdalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)

En Çok Okunan Haberler

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki...

Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki...

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Antalya'da LPG dolu tanker paniği! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.