BM Libya'da 150 mülteciyi güvenli bölgeye taşıdı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 150 mülteciyi Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ebu Selim Gözaltı Merkezi'nden Trablus'un orta kesimindeki güvenli bölgeye taşıdı.

UNHCR'den yapılan yazılı açıklamada, Ebu Selim Gözaltı Merkezi'nin, çatışmalardan etkilenen birçok yerden biri olduğu ve buradaki 150 mültecinin Trablus'un orta kesimindeki güvenli bölgede bulunan toplanma ve sınır dışı etme merkezine nakledildiği ifade edildi.

Açıklamada, daha fazla mültecinin nakledilmek istendiği, ancak çatışmaların artmasından dolayı naklin gerçekleştirilemediği ifade edildi.

UNHCR'nin Libya Misyonu Başkan Yardımcısı Lusi Gani de tehlikeye daha fazla maruz kalan insanları Libya dışına taşıyacak insani tahliye de dahil acil çözümlere ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

- Ne olmuştu?

Başkent Trablus'taki Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, gece düzenlenen ve Ebu Selim bölgesinin hedef alındığı roket saldırısında 5'i kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.