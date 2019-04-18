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BM Libya'da 150 mülteciyi güvenli bölgeye taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 00:29 | Son Güncelleme

BM Libya'da 150 mülteciyi güvenli bölgeye taşıdı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 150 mülteciyi Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ebu Selim Gözaltı Merkezi'nden Trablus'un orta kesimindeki güvenli bölgeye taşıdı.

UNHCR'den yapılan yazılı açıklamada, Ebu Selim Gözaltı Merkezi'nin, çatışmalardan etkilenen birçok yerden biri olduğu ve buradaki 150 mültecinin Trablus'un orta kesimindeki güvenli bölgede bulunan toplanma ve sınır dışı etme merkezine nakledildiği ifade edildi.

Açıklamada, daha fazla mültecinin nakledilmek istendiği, ancak çatışmaların artmasından dolayı naklin gerçekleştirilemediği ifade edildi.

UNHCR'nin Libya Misyonu Başkan Yardımcısı Lusi Gani de tehlikeye daha fazla maruz kalan insanları Libya dışına taşıyacak insani tahliye de dahil acil çözümlere ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

- Ne olmuştu?

Başkent Trablus'taki Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, gece düzenlenen ve Ebu Selim bölgesinin hedef alındığı roket saldırısında 5'i kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Trablus'taki saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhanned Yunus, General Halife Hafter güçlerini Trablus'u bombalamakla suçlamış, Hafter güçleri de benzer suçlamayı UMH'ye yöneltmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının ise 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.

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