BM: Libya'da ateşkes görüşmeleri yeniden başlayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Libya'da savaşan tarafların ateşkes görüşmelerine yeniden başlama konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

BM'nin Libya misyonu, yeni ateşkes görüşmelerinin, "sahada sükûnetin başlangıcının işareti" olmasını ve özellikle de ülkenin sağlık sisteminin koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmesine imkân tanımasını ümit ettiğini belirtti.

BM misyonu, General Halife Hafter komutasındaki güçler ile Trablus'taki hükümete bağlı milislerin temsilcilerinin salgın nedeniyle video konferans yoluyla görüşeceğini açıkladı.

Açıklamada, görüşmelerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi verilmedi.

Hafter'e bağlı güçler, Pazar günü başkent Trablus'un yaklaşık 50 kilometre güneyindeki stratejik El Asaba kasabasını ele geçirdiğini duyurmuştu. BM destekli Trablus hükümeti bu açıklamayı resmen doğrulamadı. Ancak Trablus'tan iki yetkili, isimlerinin yayınlanmaması kaydıyla Associated Press'e yaptıkları açıklamalarda, kasabayı kaybettiklerini doğruladı.

AP/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

