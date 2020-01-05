BM: ‘Libya’da Siyasi Sürece Derhal Geri Dönülmeli’

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'ta en az 30 ölü ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı askeri akademinin bombalanmasını şiddetle kınadığını açıkladı.

BM Libya Destek Misyonu yaptığı açıklamada, Libya’da son haftalarda askeri operasyonların tehlikeli bir şekilde arttığını belirterek, “Libya’da tırmanan bu gerilim derhal durmalı” dedi.

BM Libya Destek Misyonu, mağdurların çoğunluğunun ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen öğrenciler olduğu kaydedilen saldırının ülkede gelinen durumu daha da tehlikeli bir hale getirdiğini belirtti. BM Libya Destek Misyonu, “Son saldırı Libya'daki durumu daha da karmaşık hale getirdi. Taraflar, Libya’da tehlikeli bir şekilde artan bu gerilimi derhal sonlandırıp yeniden siyasi sürece acilen geri dönmeli” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırıları ve bombardımanlarının son haftalarda en az 11 sivili öldürdüğünü belirterek Libya'da derhal ateşkes sağlaması ve siyasi diyaloğa dönüş çağrısı yapmıştı.