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  4. BM: ‘Libya’da Siyasi Sürece Derhal Geri Dönülmeli’

BM: ‘Libya’da Siyasi Sürece Derhal Geri Dönülmeli’

05.01.2020 23:41 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'ta en az 30 ölü ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı askeri akademinin bombalanmasını şiddetle kınadığını açıkladı

BM: ‘Libya’da Siyasi Sürece Derhal Geri Dönülmeli’

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'ta en az 30 ölü ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı askeri akademinin bombalanmasını şiddetle kınadığını açıkladı.

BM Libya Destek Misyonu yaptığı açıklamada, Libya’da son haftalarda askeri operasyonların tehlikeli bir şekilde arttığını belirterek, “Libya’da tırmanan bu gerilim derhal durmalı” dedi.

BM Libya Destek Misyonu, mağdurların çoğunluğunun ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen öğrenciler olduğu kaydedilen saldırının ülkede gelinen durumu daha da tehlikeli bir hale getirdiğini belirtti. BM Libya Destek Misyonu, “Son saldırı Libya'daki durumu daha da karmaşık hale getirdi. Taraflar, Libya’da tehlikeli bir şekilde artan bu gerilimi derhal sonlandırıp yeniden siyasi sürece acilen geri dönmeli” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırıları ve bombardımanlarının son haftalarda en az 11 sivili öldürdüğünü belirterek Libya'da derhal ateşkes sağlaması ve siyasi diyaloğa dönüş çağrısı yapmıştı.

BM Libya Destek Misyonu Başkan Yardımcısı Yacoub El Hillo, yaptığı açıklamada ülkede düzenlenen şiddetli hava saldırılarını kınadı.

Hillo, hava saldırılarının sivil alanlara yöneldiğini ve burada masumların canına kastetmeye devam ettiğini kaydederek, “Saldırılar hiçbir ayrım gözetmeksizin can almaya devam ediyor. Sivillere ve sivil altyapıya yönelik bu saldırıların korkunçluğu beni dehşete düşürüyor” dedi.

Hillo, Libya’da birçok insani yardım operasyonun da düzenli olarak gerçekleştirilemediğini belirtti. Hillo, başkent Trablus yakınlarındaki 12 sağlık tesisinin çatışmalar yüzünden kapanmaya zorlandığını, bölgedeki 210 okulun kapandığını ve 113 bin Libyalı çocuğun eğitimden yoksun kaldığını belirtti.

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