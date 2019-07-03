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BM: "Libya'da vurulan göçmen merkezinin koordinatları verilmişti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 20:22 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "Birleşmiş Milletler, gözaltı merkezinin tam koordinatlarını taraflara vermişti" - "Genel Sekreter, bu çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Libya'da en az 44 göçmenin hava saldırısında hayatını kaybettiği merkezin tam koordinatlarının taraflara önceden verilmiş olduğunu belirterek, Genel Sekreter Antonio Guterres'in bu ''çirkin'' saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Libya'da başkent Trablus yakınlarında göçmenlerin hayatını kaybettiği hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Dujarric, ''Birleşmiş Milletler, gözaltı merkezinin tam koordinatlarını taraflara vermişti. Genel Sekreter, bu çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor.'' dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in en az 44 kişinin öldüğü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130'dan fazla kişinin yaralandığı ''çirkin'' saldırıya ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptığını da aktaran Dujarric, tarafların uluslararası insani hukuka uymaları gerektiğini vurguladı.

- BMGK, hava saldırısını görüşecek

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, kapalı oturumda yerel saatle 03.00'da (TSİ 22.00) toplanacak ve Trablus yakınlarında göçmenlerin bulunduğu merkezi hedef alan hava saldırısını görüşecek.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre en az 44 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği'' açıklamasında bulunmuştu.

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BM BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric BM Genel Sekreteri Guterres BMGK Libya

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