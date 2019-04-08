Birleşmiş Milletler, Kurtuluş Ordusu Komutanı General Halife Hafter’in Trablus şehrine yönelik düzenlediği harekât nedeniyle bölgede yaşanan çatışmalar yüzünden 2 bin 200 kişinin yerlerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi’nden yapılan açıklamada, 2 bin 200 sivilin 4 Nisan’dan beri yaşanan çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildiği, çok sayıda sivilin ise çatışma bölgesinde sıkıştığı ve acil durum hizmetlerinin kesildiğini bildirdi. Açıklamada, "Askeri güçlerin sayısının hızla atması nüfusun yerlerinden edilmesine neden olabilir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, bölgede bulunan yardım ajanslarının üç ay boyunca 210 bin kişiye ve 900 yaralanmaya yetecek kadar acil tıbbi malzemeleri bulunduğu bildirildi.

Ülkenin büyük kısmını elinde bulunduran Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Komutanı General Halife Hafter’in, NATO destekli Ulusal Mutabakat Hükumetinin elinde bulunan başkent Trablus şehrine yönelik düzenlediği harekât devam ediyor. Ülkedeki El-Kaide ve DEAŞ güçlerini temizledikten sonra başkente yürüme kararı alan Hafter’in Libya ordusuyla girdiği çatışmalarda 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD destekli Ulusal Mutabakat Hükumetince yapılan açıklamada, çatışmalarda 27 kişinin de yaralandığı kaydedildi.



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